Börsenstart USA - 22.06. - US Tech 100 stark +0,92 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 51.841,72 PKT und steigt um +0,73 %.

Top-Werte: Cisco Systems +2,99 %, Amgen +2,62 %, NVIDIA +2,56 %, Visa (A) +2,06 %, Unitedhealth Group +2,01 %

Flop-Werte: McDonald's -1,86 %, Amazon -1,52 %, The Home Depot -0,82 %, Nike (B) -0,75 %, Procter & Gamble -0,59 %

Der US Tech 100 steht bei 30.610,54 PKT und gewinnt bisher +0,92 %.

Top-Werte: Advanced Micro Devices +5,29 %, KLA Corporation +4,89 %, Zscaler +4,77 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,60 %, Insmed +4,53 %

Flop-Werte: Arm Holdings -4,40 %, Alphabet -3,16 %, Alphabet Registered (C) -2,86 %, Marvell Technology -2,56 %, Broadcom -2,14 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:23) bei 7.526,61 PKT und steigt um +0,63 %.

Top-Werte: Super Micro Computer +17,10 %, Coherent +9,51 %, Coinbase +7,65 %, ON Semiconductor +7,60 %, Dell Technologies Registered (C) +6,75 %

Flop-Werte: Moderna -4,38 %, Accenture Registered (A) -3,84 %, Domino's Pizza -3,68 %, Albemarle -3,58 %, Alphabet -3,16 %