EcoFlow präsentiert neue intelligente Energielösungen für Haushalte und Unternehmen in Europa

MÜNCHEN, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow, Anbieter intelligenter Energielösungen, hat heute auf seinem European Launch Event 2026 in München eine Reihe neuer Hardware- und Softwarelösungen vorgestellt. Dazu gehören die Energiemanagement-Plattform OASIS 3.0, der KI-basierte Energieassistent EcoFlow EcoBot, die STREAM 2 Serie für Plug-in-Solaranwendungen, die OCEAN 2 Heimspeicherfamilie sowie die ersten gewerblichen und industriellen Energiespeicherlösungen des Unternehmens für den europäischen Markt.

Neues Produktportfolio umfasst OASIS 3.0, den KI-Energieassistenten EcoBot, die STREAM 2 Plug-in-Solarserie, OCEAN 2 Heimspeicherlösungen sowie EcoFlows erste Energiespeicherlösungen für Gewerbe und Industrie

Mit den neuen Produkten erweitert EcoFlow sein Angebot für private und gewerbliche Anwendungen und verbindet Energieerzeugung, Energiespeicherung und intelligentes Energiemanagement in einer gemeinsamen Plattform.

OASIS 3.0 und EcoFlow EcoBot vereinfachen das Energiemanagement

Im Mittelpunkt der heutigen Produkteinführungen steht OASIS 3.0, die neueste Generation der Energiemanagement-Plattform von EcoFlow.

Die Plattform wurde entwickelt, um Nutzer bei der effizienten Steuerung ihres Energieverbrauchs zu unterstützen. Hierfür analysiert sie unter anderem Stromtarife, Wetterprognosen, Verbrauchsmuster im Haushalt sowie den Status angeschlossener Geräte und optimiert die Energienutzung automatisch.

Darüber hinaus stellte EcoFlow EcoFlow EcoBot vor – einen KI-gestützten Energieassistenten, der die Interaktion mit dem Energiesystem über natürliche Sprache ermöglicht. Nutzer können Einstellungen anpassen, Energiepläne erstellen und Empfehlungen erhalten, ohne komplexe Menüs oder Zeitpläne konfigurieren zu müssen.

Gemeinsam bieten OASIS 3.0 und EcoFlow EcoBot einen intuitiveren Ansatz für das Energiemanagement im Haushalt und helfen dabei, den Wert selbst erzeugter und gespeicherter Energie optimal auszuschöpfen.

STREAM 2 Serie erweitert das Plug-in-Solarportfolio

EcoFlow präsentierte zudem die neueste Generation seiner STREAM-Serie, die für unterschiedlichste Anwendungen im Wohnbereich entwickelt wurde.

Das erweiterte Portfolio umfasst die Modelle STREAM 3000, STREAM 5000, STREAM AC 5000 sowie Erweiterungsbatterien mit 3 kWh und 5 kWh Kapazität.

Die neuen Systeme bieten höhere Speicherkapazitäten, verbesserte Leistungswerte und eine nahtlose Integration in die OASIS-3.0-Plattform. In Kombination mit Solarmodulen oder Erweiterungsbatterien kann das STREAM 5000 – bei Installation gemäß den lokalen Vorschriften – eine Ausgangsleistung von bis zu 3.000 Watt bereitstellen.