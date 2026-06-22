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    Krieg, KI, Energie

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    Die 14-Billionen-Dollar-Welle rollt an

    Ein gigantischer Investitions-Boom rollt an, doch den globalen Aktien wird das nicht viel helfen, sagen Top-Investoren und schichten lieber in andere Anlagen um. Wo das große Geld in den nächsten 5 Jahren hinfließt.

    Krieg, KI, Energie - Die 14-Billionen-Dollar-Welle rollt an
    Foto: Global Travel Images - Travelstock44

    In den kommenden fünf Jahren werden die Investitionen in Aufrüstung, Künstliche Intelligenz und alternative Energien um die immense Summe von 14 Billionen US-Dollar steigen, erwartet die Allianz-Tochter Pimco. Auf den ersten Blick klingt das wie die perfekte Voraussetzung dafür, dass der Boom an den Aktienmärkten noch eine ganze Weile anhält. So einfach ist das aber nicht.

    Denn dieses Geld fließt in die Realwirtschaft, nicht zwingend in die Aktienkurse. Wenn ein Tech-Gigant oder ein Staat Milliarden in neue KI-Rechenzentren, Stromnetze und Rüstung stecken, ist das eine Investition in "Ziegelsteine, Kabel und Turbinen". Das Problem an der Sache ist, dass diese gigantischen Summen erst einmal erwirtschaftet und bezahlt werden müssen. Das drückt kurz- und mittelfristig die Gewinne der Unternehmen und potenziell auch die Aktienkurse, besonders wenn die Erwartungen an der Börse (die Bewertungen) ohnehin schon extrem hochgeschraubt sind.

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    Wer profitiert also wirklich? Ein Großteil dieser 14 Billionen US-Dollar (besonders im Militär- und Energiebereich) wird von Staaten über Schulden finanziert. Wenn die USA oder europäische Länder massenhaft neue Staatsanleihen auf den Markt werfen, um diese Projekte zu bezahlen, müssen sie den Käufern höhere Zinsen bieten, um das Geld überhaupt zu bekommen. Die Folge ist, dass die Renditen für Anleihen steigen. Wenn Anleger plötzlich 5 bis 7 Prozent Rendite mit einer extrem sicheren Staatsanleihe oder besicherten Papieren verdienen, warum sollten sie dann das volle Risiko einer schwankungsanfälligen Aktie eingehen? Anleihen werden im Vergleich zu Aktien dadurch zu einem guten Geschäft.

    Große Investoren haben das längst erkannt und schichten schon seit Anfang März massiv in Staatsanleihen um, zeigen Daten des Finanzdatendienstleisters Lipper. Auch Pimco, einer der weltweit größten Anleihenmanager, rät, die Gewichtung der Portfolios in Richtung der bewährten 60/40-Strategie anzupassen. Denn selbst wer vor ein paar Jahren noch ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko (Aktien) und Sicherheit (Anleihen) hatte, stellt fest, dass der Aktienanteil durch den jüngsten Boom am Aktienmarkt extrem übergewichtet ist.

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    In der Fachsprache nennt sich das "Marktdrift" – in der Realität bedeutet es: Das Sicherheitsnetz im Portfolio ist unbemerkt geschrumpft. Wenn der Tech-Hype eine Pause einlegt, schlägt das Risiko voll durch. Mit anderen Worten, sollte es bei Unternehmen wie Apple, Nvidia oder Microsoft zu einem Kurseinbruch kommen, wird das eigene Depot stärker getroffen als noch vor der Rallye. Da hilft es auch nicht viel, in extrem breit aufgestellte Indizes wie den MSCI World investiert zu sein. Zusammen haben die drei Tech-Größen aktuell eine Gewichtung von gut 14 Prozent in der Benchmark, die Gewichtung der US-Aktien darin beträgt mehr als 72 Prozent.

    Die Profis von der Wall Street ändern deshalb bereits ihre Strategie. Sie nutzen den Hype nicht, um noch mehr risikoreiche Aktien zu kaufen, sondern um Gewinne einzustreichen und sie in das neue Fundament der Weltwirtschaft zu stecken.

    Besonders im Fokus stehen hochwertige Anleihen, die aktuell Renditen von 5 bis 7 Prozent abwerfen – wie zum Beispiel Agency MBS. Das sind Wertpapiere, die durch Immobilienkredite besichert sind und von staatlich geförderten US-Unternehmen (wie Fannie Mae oder Freddie Mac) ausgegeben oder garantiert werden. Interessant sind laut Pimco auch Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit von meist 3 bis 7 Jahren, ausgewählte Schwellenländer-Anleihen in Lokalwährung und inflationsgeschützte Anleihen. Wer die sichersten Schuldner der Welt – Staaten und staatlich besicherte Hypotheken – clever miteinander kombiniert, kann ohne hohes Risiko eine Rendite von 6 Prozent erzielen mit einem Bruchteil des Risikos von Aktien.

    Die langweilig geglaubten Zinspapiere werden plötzlich zum sichersten Boot, um auf der anrollenden 14-Billionen-Dollar-Welle ganz vorne mitzusurfen, ohne Schiffbruch zu erleiden.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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