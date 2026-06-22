Gewinne nach langem Wochenende

Einkaufsliste..





Guten morgen





Ich wollte mal wieder etwas kaufen, hatte aber gerade keine gute Idee, was ich haben will, also hab ich mal den Screener gefragt, den Ulf uns mal empfohlen hatte. Da kann man wirklich nach sehr vielen Kennzahlen suchen. Ich hab einmal nach Firmen mit guter Profitabilität (ROIC >= 15) und akzeptabler Bewertung (EV/EBITDA < 40) gesucht. Heraus kamen 500 Werte.

Stellt man die einmal graphisch da (und sammelt alles was kleiner als 1% hat unter „others“), sieht man, dass Deutschland hier gar nicht auftaucht. Es fehlen auch Russland, China und Indien – die hatte ich schon im Screener aussortiert.

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Die Länderverteilung ist interessant. Wie zu erwarten liegen die USA auf dem ersten Platz, gefolgt von „others“ und Japan. Dann kommt direkt Taiwan, dann Canada und Great Britain. Zumindest Taiwan hätte ich nicht auf Platz 3 erwartet.

Schauen wir uns dann einmal das „Gewinner“ und „Verlierer“ Diagramm an









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Man sieht im Gewinner-Bereich ganz oben rechts ausschliesslich asiatische Werte, Taiwan, Japan und Korea. Betrachtet man den gesamten Gewinner-Quadranten – also der Bereich, bei dem sowohl mittel- als auch kurzfirstige Peformance den jeweiligen Median übertrifft - hat es dann auch ein paar westliche Werte. Ich hab jetzt die Linien mal weggelassen, weil man den Text ohnehin schwer lesen kann. Eine Korrelation zu ROIC kann ich in dieser Darstellung nicht erkennen.

Schaut man sich nun die Rendite verteilung (Total Return über 5Y) an, sieht man, dass es überhaupt keine negativen Renditen gibt. Das fand ich beeindruckend…





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Und schauen wir einmal nach den vertretenen Sektoren, dann dominiert Öl, Semiconductor und Metals/Mining… das hätten wir auch so erwartet.









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Diese Sektoren sind aber ein klein wenig ‚heiss‘ gelaufen..

Ich kann jetzt nicht alle 500 Werte der Liste posten und ich bin auch noch mit der Auswertung nicht ganz durch… aber ich hätte mal mit „Machinery“ gestartet.









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Dort finden sich diese Werte… Hättet Ihr da spontan einen Favouriten, oder welchen Sektor fändet Ihr interessant?







