Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag nach ersten Fortschritten bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs deutlich gesunken. Im Tagesverlauf haben sie Verluste aus dem frühen Handel weiter ausgeweitet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August fiel um mehr als drei Prozent auf 77,81 US-Dollar. Am Freitag lag der Preis für Nordseeöl noch über 80 Dollar.

Es kommt Bewegung in die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance will der Iran wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen. Einen Zeitplan dafür gebe es aber noch nicht. Bereits am Sonntag seien "ermutigende Fortschritte" erzielt worden, hieß es in einer von den Vermittlern aus Katar und Pakistan auf der Plattform X verbreiteten Erklärung.