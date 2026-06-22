Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +7,10 %
Tagesperformance: +7,10 %
Platz 1
Performance 1M: +18,55 %
Performance 1M: +18,55 %
Zalando
Tagesperformance: +3,98 %
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 2
Performance 1M: +16,32 %
Performance 1M: +16,32 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,18 %
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 3
Performance 1M: -1,06 %
Performance 1M: -1,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Rheinmetall: Kurs in den letzten 14 Tagen ca. -25%, während der Auftragsbestand seit 01.01.2026 um ~25% auf rund 80 Mrd € steigt. Großaufträge: 132 Kampfpanzer (DE/Italien) für 8,2 Mrd €. Analysten: Berenberg belässt Buy, Ziel 1.750 €. JV LRMV mit Leonardo stärkt Expansion; Japan-Expansion wird diskutiert.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,82 %
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 4
Performance 1M: -12,29 %
Performance 1M: -12,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Rheinmetall: Kurs in den letzten 14 Tagen ca. -25%, während der Auftragsbestand seit 01.01.2026 um ~25% auf rund 80 Mrd € steigt. Großaufträge: 132 Kampfpanzer (DE/Italien) für 8,2 Mrd €. Analysten: Berenberg belässt Buy, Ziel 1.750 €. JV LRMV mit Leonardo stärkt Expansion; Japan-Expansion wird diskutiert.
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 5
Performance 1M: +11,46 %
Performance 1M: +11,46 %
Hochtief
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 6
Performance 1M: +10,79 %
Performance 1M: +10,79 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 15,91%
|PUT: 84,09%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -68,18 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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