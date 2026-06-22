AKTIE IM FOKUS
Zalando springen hoch - Großaktionär kauft kräftig zu
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Zalando-Aktie ist am Montagnachmittag kräftig nach oben gesprungen und war zuletzt mit einem Plus von vier Prozent auf 25,23 Euro zweitstärkster Wert im Dax nach Infineon.
Mit zeitweise 25,76 Euro hatte sich der Kurs des Online-Modehändlers kurz zuvor wieder seinem Zwischenhoch vom 12. Juni bei knapp unter 26 Euro genähert.
Stimmrechtsmitteilungen zufolge hat Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen am vergangenen Montag, 15. Juni, in mehreren Transaktionen umfangreich Aktien für mehrere Millionen Euro zugekauft./ck/stw
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 25.130 auf Ariva Indikation (22. Juni 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +1,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,66 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +11,11 %/+42,86 % bedeutet.
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Korrekt.
Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.
Auch die Geschäftserwartungen sprechen derzeit eher für weiteres Wachstum. Analysten rechnen 2026 mit einem Umsatz von rund 14 Mrd. €, was einem Plus von etwa 13 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Gleichzeitig erwartet Zalando ein bereinigtes EBIT von 660 bis 740 Mio. €.
Unterm Strich sehen die meisten Analysten die Aktie weiterhin als Kauf. Der Konsens lautet überwiegend „Buy“, während Verkaufsempfehlungen aktuell praktisch keine Rolle spielen.