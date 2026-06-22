Zalando springen hoch - Großaktionär kauft kräftig zu

Stimmrechtsmitteilungen zufolge hat Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen am vergangenen Montag, 15. Juni, in mehreren Transaktionen umfangreich Aktien für mehrere Millionen Euro zugekauft./ck/stw

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 25.130 auf Ariva Indikation (22. Juni 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +1,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,66 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +11,11 %/+42,86 % bedeutet.