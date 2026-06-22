🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    AKTIE IM FOKUS

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zalando springen hoch - Großaktionär kauft kräftig zu

    AKTIE IM FOKUS - Zalando springen hoch - Großaktionär kauft kräftig zu
    Foto: Bodo Marks - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Zalando-Aktie ist am Montagnachmittag kräftig nach oben gesprungen und war zuletzt mit einem Plus von vier Prozent auf 25,23 Euro zweitstärkster Wert im Dax nach Infineon.

    Mit zeitweise 25,76 Euro hatte sich der Kurs des Online-Modehändlers kurz zuvor wieder seinem Zwischenhoch vom 12. Juni bei knapp unter 26 Euro genähert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.702,84€
    Basispreis
    25,71
    Ask
    × 9,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.332,13€
    Basispreis
    2,81
    Ask
    × 9,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Stimmrechtsmitteilungen zufolge hat Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen am vergangenen Montag, 15. Juni, in mehreren Transaktionen umfangreich Aktien für mehrere Millionen Euro zugekauft./ck/stw

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zalando

    +4,78 %
    +1,83 %
    +15,73 %
    +12,80 %
    -9,24 %
    -5,61 %
    -75,96 %
    -9,04 %
    +8,86 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
    Zalando direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 25.130 auf Ariva Indikation (22. Juni 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +1,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,66 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +11,11 %/+42,86 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Zalando: Meldungen zu Leerverkäufern (Marshall Wace ~2%, AQR, D.E. Shaw, PDT) sowie technische Beobachtungen (kurzfristige Stabilisierung, Widerstände bei 25–26€, Ziel 27–28+, nachhaltig über 28€ nur mit positiver Ad‑hoc zu Umsatz/Gewinn). Analystenkonsens bleibt überwiegend Buy mit einem durchschnittlichen Kursziel um 36€; 2026‑Erwartungen: ~14 Mrd. Umsatz, bereinigtes EBIT 660–740 Mio.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Zalando springen hoch - Großaktionär kauft kräftig zu Die Zalando-Aktie ist am Montagnachmittag kräftig nach oben gesprungen und war zuletzt mit einem Plus von vier Prozent auf 25,23 Euro zweitstärkster Wert im Dax nach Infineon. Mit zeitweise 25,76 Euro hatte sich der Kurs des Online-Modehändlers …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     