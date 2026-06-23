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    KI-Gewinner überrascht erneut

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    ASML vor dem nächsten Kursschub? Darauf setzt jetzt die Wall Street

    ASML profitiert vom KI-Boom und einer angespannten Speichermarkt-Lage. Die Bank of America sieht weiteres Potenzial und hebt ihr Kursziel deutlich an.

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    KI-Gewinner überrascht erneut - ASML vor dem nächsten Kursschub? Darauf setzt jetzt die Wall Street
    Foto: Robin Utrecht - picture alliance / ROBIN UTRECHT

    Der niederländische Chipausrüster ASML könnte seinen starken Lauf an der Börse fortsetzen. Die Bank of America bekräftigte ihre Kaufempfehlung für die Aktie und erhöhte das Kursziel auf 2.345 US-Dollar. Mit ihrer Prognose positioniert sich die Bank klar oberhalb des durchschnittlichen Analystenziels an der Wall Street von 1.756,56 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.

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    Schlüsseltechnologie für die nächste KI-Welle

    ASML zählt zu den wichtigsten Ausrüstern der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen liefert Lithografie-Systeme, die für die Herstellung moderner Chips unverzichtbar sind. Diese Technologie bildet die Grundlage für leistungsfähige Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

    Besonders optimistisch zeigt sich Analyst Didier Scemama von der Bank of America. "ASML hat die EUV-Lithografietechnologie der nächsten Generation industrialisiert, die unserer Ansicht nach viele der bahnbrechenden Trends dieses Jahrzehnts untermauern wird", schrieb er in einer Mitteilung an Kunden. Die EUV-Lithografie ist ein Verfahren zur Herstellung besonders leistungsfähiger Mikrochips. Sie ermöglicht es, extrem kleine Strukturen auf Halbleitern zu erzeugen, die für moderne KI-Anwendungen und Smartphones benötigt werden.

    Die Einschätzungen des Analysten gelten als vergleichsweise treffsicher: Laut TipRanks kommt er auf eine Erfolgsquote von 54 Prozent und rangiert damit auf Platz 2.081 von 12.314 erfassten Analysten.

    Nach Scemamas Einschätzung stützen mehrere Faktoren die positive Sicht auf das Unternehmen. Dazu zählen eine höhere Nachfrage nach Lithografie-Lösungen im Markt für dynamische Arbeitsspeicher sowie zusätzliche Wachstumschancen durch Künstliche Intelligenz und eine stärkere Branchennachfrage bis 2030.

    Speicherknappheit treibt Investitionen an

    Die Aktie von ASML hat seit Jahresbeginn bereits rund 80 Prozent zugelegt. Rückenwind kommt vor allem von einer anhaltenden Knappheit bei Speicherchips. Dadurch investieren Hersteller verstärkt in neue Produktionskapazitäten und moderne Lithografie-Anlagen, die für KI-fähige Halbleiter benötigt werden.

    Die Bank of America erwartet zudem, dass ASML bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal am 15. Juli einen bis 2027 gefüllten Auftragsbestand melden wird. Das würde die hohe Nachfrage nach den Anlagen des Konzerns unterstreichen.

    Breite Unterstützung an der Wall Street

    Mit ihrer positiven Einschätzung steht die Bank of America nicht allein da. Laut Daten von LSEG empfehlen sämtliche 19 Analysten, die ASML beobachten, die Aktie zum Kauf oder stufen sie als starken Kauf ein.

    Damit bleibt ASML für viele Marktbeobachter einer der zentralen Profiteure des weltweiten Ausbaus von KI-Infrastruktur und der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Halbleitern.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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