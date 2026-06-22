Silver Bow - KI-Einsatz ermöglicht Silber-Funde jenseits bekannter Ressource

Silver Bow Mining (NYSE American: SBMT / WKN A422L7) hat vielversprechende erste Analyseergebnisse aus dem laufenden Diamantkernbohrprogramm auf dem Rainbow-Block-Projekt in Montana veröffentlicht. Die ersten beiden Bohrlöcher trafen deutlich außerhalb der bisherigen geschlussfolgerten Ressourcenschätzung auf mehrere Gänge, die reich an Silber, Zink, Blei und Indium sind. Diese Resultate belegen eindrucksvoll, dass sich das bekannte Gangsystem im historischen Bergbaudistrikt Butte entlang des Streichens massiv ausdehnt.

Neue Adern und enorme Reichweiten jenseits der Ressource

Die Bohrungen SBM26-01 und SBM26-02, die den Auftakt eines auf über 7.600 Meter angelegten Programms für das Jahr 2026 bilden, lieferten auf einer Länge von rund 629 Metern herausragende Treffer. Besonders bemerkenswert ist die schiere Distanz zur bestehenden Ressource: Die Mineralisierungen wurden in Entfernungen von bis zu 692 Metern jenseits der bekannten Grenzen durchschnitten. Dabei stieß das Unternehmen nicht nur auf Erweiterungen bekannter Strukturen wie der Silver-City-, Edith-May-, Auraria- und Badger-Ader, sondern entdeckte auch völlig neue, zuvor nicht modellierte Gänge.

Die Edelmetallabschnitte überzeugten mit Spitzenwerten von bis zu 552 Gramm Silber pro Tonne in der Silver-City-Ader. Gleichzeitig untermauerten signifikante Basismetall- und Indiumanreicherungen wie etwa 11,23 Prozent Zink und 4,84 Prozent Blei in der Badger-Ader, das enorme wirtschaftliche Potenzial des Gebiets.

KI-gestützte Exploration beschleunigt das Wachstum

Das Unternehmen legt großen Wert darauf, dass die gefundenen Metalle – darunter neben Silber und Zink auch Indium, Blei und Gold – von der US-Regierung als strategisch kritische Mineralien eingestuft werden. Die überaus erfolgreiche Zielauswahl basiert auf einer innovativen Methodik: Das geologische Team kombinierte über hundertjährige historische Daten mit der proprietären KI-Optimierungstechnologie von Material Difference. Dieser datengetriebene Ansatz zielt darauf ab, den Ressourcenzuwachs pro Bohrmeter zu maximieren.

Angesichts der überzeugenden Erstresultate, die das geologische Modell vollumfänglich bestätigen, hat CEO Travis Naugle unmittelbar reagiert: Silver Bow Mining mobilisiert nun zwei zusätzliche Bohrgeräte, um die vielversprechende Erweiterung des Rainbow-Block-Gangsystems mit Nachdruck voranzutreiben.

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