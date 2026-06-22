Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +9,39 %
Tagesperformance: +9,39 %
Platz 1
Performance 1M: +5,02 %
Performance 1M: +5,02 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +6,77 %
Tagesperformance: +6,77 %
Platz 2
Performance 1M: +18,55 %
Performance 1M: +18,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Auf wallstreetONLINE-Forum ist Infineon gemischt: Kurzfristig gibt es Aufwärtsimpulse (z. B. 7%), doch warnende Stimmen für Korrekturen. Insiderverkäufe (Beitrag 5: 5.892 Aktien zu 80,52 EUR) belasten die Stimmung. Positiv: GaN-Patentensieg stärkt Fundamentaldaten. Langfristig sehen einige Aufwärtspotenzial, andere fürchten Topbildung. Die exakte 14-Tage-Performance wird nicht eindeutig genannt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +6,10 %
Tagesperformance: +6,10 %
Platz 3
Performance 1M: +0,63 %
Performance 1M: +0,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Siltronic: KI‑Boom und potenziell steigende Wafer‑Nachfrage werden teils optimistisch gesehen, doch KE-/Kapitalpolitik, Verwässerung durch 91€-Ausgabe und mangelnde Nachfrage-Erholung spalten die Meinungen. Übernahmefantasien (HAL) kursieren. Fundamentaldaten bleiben umstritten; konkrete 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht beziffert; die Stimmung bleibt volatil.
HENSOLDT
Tagesperformance: -5,22 %
Tagesperformance: -5,22 %
Platz 4
Performance 1M: -22,92 %
Performance 1M: -22,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Im wallstreetONLINE-Forum zu Hensoldt herrscht gemischtes Anleger-Sentiment: Kurzfristig Kursdruck (Kursrücksetzer; 25% YTD-Verlust genannt; Leerverkäufe/Druck durch Banken) vs. Fundamentaldaten-Forderungen (Aufträge, starkes Orderbuch, Wachstums-Potenzial durch SkyBarrier, Freyja/Fire Point-Partnerschaften). Einige Beiträge setzen auf Geduld und Expansionsstrategie; andere sehen noch Unsicherheit. Insgesamt volatil, mit gemischt positiven Ansätzen.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +3,80 %
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 5
Performance 1M: -0,87 %
Performance 1M: -0,87 %
freenet
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 6
Performance 1M: -4,10 %
Performance 1M: -4,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu freenet ist überwiegend vorsichtig bis leicht negativ. In den letzten 14 Tagen kurslich leicht rückläufig/volatil; ein Tag-Verlust ca. 3%; Handelsvolumen gering. Einige sehen Kaufgelegenheiten, andere zweifeln an der IR. Dividendenrendite mindestens 8,26%. Krisenfest, aber zyklische Belastung. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,86 %
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 7
Performance 1M: -12,29 %
Performance 1M: -12,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutsche Telekom. Bullisch: möglicher Aktienrückkauf (Beitrag 3) und positives T-Mobile-Momentum (Beitrag 1). Technisch: 200‑Tag-Unterstützung/50‑Tag-Durchschnitt (Beitrag 12) und Rücklauf bis 28 €. Kritisch bleiben KI-/Infrastruktur-Investitionen und Starlink-Risiken. Eine einheitliche 14‑Tage-Kursentwicklung ist nicht festgelegt.
Nordex
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 8
Performance 1M: +12,11 %
Performance 1M: +12,11 %
Verbio
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 9
Performance 1M: -13,44 %
Performance 1M: -13,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Verbio-Sentiment: Bio-CNG-/Mobilität-Strategie, Logistik/Chemie-Hintergrund und Transgourmet-Kooperationen stützen die Bewertung. Kursziele: 37–45 EUR bis Jahresende; frühere Niveaus um 45 EUR werden genannt. In 14 Tagen war der Kurs volatil; Spitze ca. +60% vom Vorkrieg, aktuell ca. +10% gegenüber Vorkrieg. Kontext: geopolitische Einflüsse weniger kritisch, Fokus auf Fundamentals.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 10
Performance 1M: -12,09 %
Performance 1M: -12,09 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 11
Performance 1M: +34,15 %
Performance 1M: +34,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Süss MicroTec: überwiegend optimistisch. In 14 Tagen zeigte der Kurs Aufwärtsbewegung und erreichte ein Allzeithoch um 104 EUR, unterstützt von KI-Themen und der MDAX-Umstellung. Fundamentale Sicht: Umsatz/Gewinn 2027/28 entscheidend; KGV unter 30 möglich, aber stark zyklisch. Risiken: Halbleiterzyklus, Hexensabbat, ETF-/Indexfonds-Anpassungen.
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