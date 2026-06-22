Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Verbio-Sentiment: Bio-CNG-/Mobilität-Strategie, Logistik/Chemie-Hintergrund und Transgourmet-Kooperationen stützen die Bewertung. Kursziele: 37–45 EUR bis Jahresende; frühere Niveaus um 45 EUR werden genannt. In 14 Tagen war der Kurs volatil; Spitze ca. +60% vom Vorkrieg, aktuell ca. +10% gegenüber Vorkrieg. Kontext: geopolitische Einflüsse weniger kritisch, Fokus auf Fundamentals.