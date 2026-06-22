Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 22.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +6,39 %
Tagesperformance: +6,39 %
Platz 1
Performance 1M: +18,55 %
Performance 1M: +18,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Auf wallstreetONLINE-Forum ist Infineon gemischt: Kurzfristig gibt es Aufwärtsimpulse (z. B. 7%), doch warnende Stimmen für Korrekturen. Insiderverkäufe (Beitrag 5: 5.892 Aktien zu 80,52 EUR) belasten die Stimmung. Positiv: GaN-Patentensieg stärkt Fundamentaldaten. Langfristig sehen einige Aufwärtspotenzial, andere fürchten Topbildung. Die exakte 14-Tage-Performance wird nicht eindeutig genannt.
Hermes International
Tagesperformance: -5,17 %
Tagesperformance: -5,17 %
Platz 2
Performance 1M: +6,62 %
Performance 1M: +6,62 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 3
Performance 1M: -12,29 %
Performance 1M: -12,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutsche Telekom. Bullisch: möglicher Aktienrückkauf (Beitrag 3) und positives T-Mobile-Momentum (Beitrag 1). Technisch: 200‑Tag-Unterstützung/50‑Tag-Durchschnitt (Beitrag 12) und Rücklauf bis 28 €. Kritisch bleiben KI-/Infrastruktur-Investitionen und Starlink-Risiken. Eine einheitliche 14‑Tage-Kursentwicklung ist nicht festgelegt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,86 %
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 4
Performance 1M: +4,98 %
Performance 1M: +4,98 %
Sanofi
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 5
Performance 1M: -8,07 %
Performance 1M: -8,07 %
argenx
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 6
Performance 1M: +14,18 %
Performance 1M: +14,18 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 7
Performance 1M: -1,06 %
Performance 1M: -1,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutsche Telekom. Bullisch: möglicher Aktienrückkauf (Beitrag 3) und positives T-Mobile-Momentum (Beitrag 1). Technisch: 200‑Tag-Unterstützung/50‑Tag-Durchschnitt (Beitrag 12) und Rücklauf bis 28 €. Kritisch bleiben KI-/Infrastruktur-Investitionen und Starlink-Risiken. Eine einheitliche 14‑Tage-Kursentwicklung ist nicht festgelegt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
BBVA
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 8
Performance 1M: +11,93 %
Performance 1M: +11,93 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 9
Performance 1M: -0,68 %
Performance 1M: -0,68 %
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