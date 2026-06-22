Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 22.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutsche Telekom. Bullisch: möglicher Aktienrückkauf (Beitrag 3) und positives T-Mobile-Momentum (Beitrag 1). Technisch: 200‑Tag-Unterstützung/50‑Tag-Durchschnitt (Beitrag 12) und Rücklauf bis 28 €. Kritisch bleiben KI-/Infrastruktur-Investitionen und Starlink-Risiken. Eine einheitliche 14‑Tage-Kursentwicklung ist nicht festgelegt.