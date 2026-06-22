Porsche-Villa mit geplantem Tunnel zum Verkauf angeboten

SALZBURG (dpa-AFX) - Wolfgang Porsches Luxusanwesen in Salzburg steht trotz einer Genehmigung für einen umstrittenen Privattunnel zum Verkauf. Das Paschinger Schlössl mit Blick auf die Salzburger Altstadt wird auf der französischen Immobilienplattform "Le Figaro Properties" für 12,7 Millionen Euro angeboten. Zuvor hatte "Bild" berichtet.

Das Schlösschen des 83-jährigen Porsche-Aufsichtsratschefs war im Vorjahr wegen der geplanten unterirdischen Zufahrt in die Schlagzeilen geraten. Aktivisten, Grüne und Kommunisten stellten sich gegen den 500-Meter-Tunnel unter der Salzburger Unesco-Weltkulturerbe-Zone, doch das Projekt wurde im September von einem Stadt-Gremium bewilligt. Auf der Immobilienplattform wird das genehmigte Tunnelprojekt als "unvergleichliches Merkmal im historischen Salzburg" beworben.