Moderna Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 22.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Mit einer Performance von -8,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Moderna-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,07 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +27,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,65 %. Im Jahr 2026 gab es für Moderna bisher ein Plus von +118,32 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +27,45 % 1 Monat +35,65 % 3 Monate +25,07 % 1 Jahr +146,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Stand: 22.06.2026, 17:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Moderna: Kursentwicklung, Bewertung und technische Signale. Nach positiven News zur FDA-Beratung wird mit steigenden Analystenzielen gerechnet, Pipeline (Grippe, Krebs, seltene Erkrankungen) gilt als langfristiger Treiber. Technisch dominieren Widerstände um 58–68 USD; ein Break higher wird erwartet. Langfristiges Potenzial wird mit Targeting 100–118 USD diskutiert, abhängig von News und Short-Drücken.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,38 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,35 %. Sanofi notiert im Minus, mit -2,76 %. Novavax notiert im Minus, mit -1,01 %. BioNTech verliert -0,13 %

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.