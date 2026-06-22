Deutsche-Telekom-Aktie: Jetzt herrscht Alarmstufe Rot!

Für die so stark in das Börsenjahr gestartete Aktie der Deutschen Telekom verläuft 2026 immer enttäuschender. Nach einem 52-Wochen-Hoch Ende Februar setzte eine bis heute anhaltende Korrektur ein, welche Anlegerinnen und Anleger viel Geld gekostet hat. Die Abgaben gegenüber dem Jahreswechsel belaufen sich inzwischen auf rund 6 Prozent. Verglichen mit dem Stand vor einem Jahr steht sogar ein Minus von fast 15 Prozent zu Buche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die in den vergangenen Wochen stark gestiegenen Zins- und Inflationserwartungen sowie die Straffung der Geldpolitik durch die EZB einerseits und die Fed andererseits belasten die Anteile kapitalintensiver Geschäftsmodelle. Dazu gehören neben Immobilienwerten wie Vonovia eben auch Telekommunikationsanbieter wie der deutsche Branchenprimus.

Am Montag ist das Papier schwach in die neue Woche gestartet. Ohne erkennbare Neuigkeiten verlor die Aktie zeitweise rund 3 Prozent an Wert. Zum XETRA-Schluss konnte sie ihre Verluste zwar etwas eindämmen, nichtsdestotrotz stand am Ende des Tages ein Minus von 2,1 Prozent und damit auch ein neues Mehrjahrestief zu Buche – aus charttechnischer Perspektive ein klares Verkaufssignal!

Deutsche Telekom: Hier ist schon länger der Wurm drin

Langfristig befinden sich die Anteile in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Nach einer steilen Rallye 2024 kämpft die Telekom-Aktie aber mit zunehmend großen Schwierigkeiten, an den Erfolg der vorangegangenen Börsenjahre anzuknüpfen. Auch die zweite Hälfte des vergangenen Jahres war von wachsenden Schwierigkeiten geprägt.

Nach dem Unterschreiten der Durchschnittslinien und einem Death Cross fanden die Anteile erst im Bereich von 26,00 bis 26,50 Euro unterstützt von bullishen Divergenzen einen Boden. Dieser konnte im Februar für einen starken Anstieg genutzt werden, der jedoch dem Iran-Krieg und dem mit ihm explodierenden Anleiherenditen zum Opfer fiel.

Aktie nach Mehrjahrestief mit neuen Verkaufssignalen

Seither geht es für die Anteile wieder bergab. Schon vor dem neuen, am Montag markierten Tief war der charttechnische Schaden beträchtlich. Erneut hatte die Deutsche Telekom ihre gleitenden Durchschnitte unterschritten, in denen es wieder zu einem Death Cross und damit einem markanten Verkaufssignal gekommen ist.

Zwischenzeitliche Erholungsversuche scheiterten entweder an der 50-Tage- oder an der Abwärtstrendlinie, die damit als Widerstände zementiert wurden. Jetzt liegt mit dem tiefsten Stand seit September 2024 ein weiteres, starkes Verkaufssignal vor. Das wird außerdem durch Verkaufssignale in den technischen Indikatoren unterstützt.

Darum könnten die Verluste jetzt anhalten

Der Trendstärkeindikator MACD ist nicht nur unter die Null-, sondern auch seine (rote) Signallinie gefallen, was einen an Momentum gewinnenden Abwärtstrend der Aktie anzeigt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist unterdessen in den überverkauften Bereich gerutscht. Da hier aber ein neues Tief vorliegt, bestätigt auch das den Abwärtstrend der Aktie, womit eine zeitnahe Erholung trotz überverkaufter Zustände unwahrscheinlich wird.

Ein schneller Konter und ein Wochenschlusskurs oberhalb der zwischen 26,00 bis 26,50 Euro verlaufenden Unterstützungszone könnte die Käuferinnen und Käufer zwar vorerst retten, davon ist angesichts der ausgeprägten technischen Schwäche jedoch nicht auszugehen. Anlegerinnen und Anleger sollten sich daher auf weitere Verluste einstellen. Der nächste Support liegt bei 22,40 Euro.

Zur Oberseite würde hingegen erst ein Anstieg nachhaltig über die gleitenden Durchschnitte sowie 29 Euro für neue Kaufsignale und Impulse zur Oberseite sorgen. Das ist gegenwärtig ein weiter Weg.

Fazit: Schmerzhafte Korrektur, die eine langfristige Chance schaffen könnte

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung sowie die Dividendenrendite könnten Anlegerinnen und Anleger von der laufenden Korrektur jedoch profitieren. Mit einem KGVe 2026 von 13,3 und von 11,8 für 2027 ist die Aktie der Deutschen Telekom inzwischen deutlich unter ihr 10-Jahres-Mittel von 17,8 gerutscht. Gleichzeitig wird die Dividende mit einer zu erwartenden Rendite von 4,3 Prozent gegenüber den Anteilen von US-Mitbewerbern wie AT&T und Verizon zunehmend attraktiv.

Sobald das Papier einen belastbaren Boden gefunden hat, sollten langfristig orientierte Investoren mit einer Präferenz für starke Fundamentaldaten und günstige Bewertungen zuschlagen. Alternativ lassen sich bei einer vorzeitigen Trendwende auch neue prozyklische Buy-Signale kaufen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 26,09EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 18:35 Uhr) gehandelt.

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar