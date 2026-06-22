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    AKTIE IM FOKUS

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    Carl Zeiss Meditec ziehen an - Zeiss AG stockt Beteiligung auf

    AKTIE IM FOKUS - Carl Zeiss Meditec ziehen an - Zeiss AG stockt Beteiligung auf
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Carl Zeiss Meditec hat am Montag einen kräftigen Erholungsschub erhalten. Dass die Carl Zeiss AG ihre Beteiligung aufstocken will, verhalf dem Papier zu einem Plus von fast zehn Prozent auf 27,38 Euro. Damit hatte die Aktie im Nebenwerteindex SDax klar die Nase vorn. Dieser büßte zuletzt ein Prozent ein.

    Wie die Großaktionärin Zeiss mitteilte, sollen Aktien von Carl Zeiss Meditec im Wert von bis zu 200 Millionen Euro über die Börse gekauft werden. Zugleich wurde betont, dass mit der beabsichtigten Aufstockung keine über die Erhöhung der Beteiligungsposition hinausgehenden Ziele verfolgt würden.

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    Die Aktie ist Ende 2025 unter Druck geraten, der sich im Januar 2026 weiter beschleunigte. Im Dezember musste überraschend der damalige Vorstandschef Maximilian Foerst wegen eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex das Unternehmen verlassen. Pessimistische Signale für das laufende Geschäftsjahr hatten dann Ende Januar das Papier auf ein Zehnjahrestief geschickt.

    Im Jahresverlauf ging es weiter abwärts bis auf ein Tief von unter 23 Euro im März. Im Mai hatte der Jenaer Medizintechnikkonzern angesichts seiner Probleme auf dem wichtigen chinesischen Markt Kostensenkungen, etwa durch Geschäftsverlagerungen, angekündigt. Zudem wurde mit der Managerin Bronwyn Brophy O'Connor auch eine Nachfolge für Foerst gefunden. Wann sie jedoch als Vorstandschefin bei dem SDax-Unternehmen die Arbeit aufnimmt, ist bislang noch nicht bekannt gegeben worden. Bis zu ihrem offiziellen Amtsantritt bleibt Andreas Pecher weiter Interimschef./ck/la/jha/

    Carl Zeiss Meditec

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    ISIN:DE0005313704WKN:531370
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,11 % und einem Kurs von 27,44 auf Tradegate (22. Juni 2026, 17:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um +10,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,45 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -22,68 %/+10,46 % bedeutet.





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