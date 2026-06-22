Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.189,13USD pro Feinunze und notiert damit +0,75 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,78USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,44 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 77,54USD und verzeichnet ein Minus von -5,51 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 73,56USD und verzeichnet ein Minus von -5,77 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.267,50 USD +0,72 % Platin 1.676,00 USD +0,48 % Kupfer London Rolling 13.652,69 USD +0,55 % Aluminium 3.394,84 PKT -0,97 % Erdgas 3,307 USD +1,86 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -5,77 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 22.06.26, 17:29 Uhr.