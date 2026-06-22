Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.189,13USD pro Feinunze und notiert damit +0,75 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,78USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,44 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 77,54USD und verzeichnet ein Minus von -5,51 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 73,56USD und verzeichnet ein Minus von -5,77 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.267,50USD
|+0,72 %
|Platin
|1.676,00USD
|+0,48 %
|Kupfer London Rolling
|13.652,69USD
|+0,55 %
|Aluminium
|3.394,84PKT
|-0,97 %
|Erdgas
|3,307USD
|+1,86 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -5,77 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 22.06.26, 17:29 Uhr.