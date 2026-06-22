"Kronjuwel": Dieser französische Nebenwert reitet auf der Space-Welle

Die Berenberg Bank nimmt den französischen Industriekonzern Lisi mit einer Kaufempfehlung in ihre Coverage auf. Das Kursziel von 81 Euro liegt rund 20 Prozent über dem zuletzt genannten Kurs von 67,50 Euro. Der entscheidende Punkt der Analyse ist nicht das traditionelle Autogeschäft, sondern die Sparte Aerospace & Defence. Dort sitzt nach Einschätzung der Analysten das eigentliche Wertstück des Konzerns.

Der französische Industriekonzern Lisi produziert Verbindungselemente und Montagelösungen für Flugzeuge, Autos und andere industrielle Anwendungen. Was nach Schrauben und Bolzen klingt, ist in der Luftfahrt ein sicherheitskritisches Geschäft mit hohen Hürden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Das Luftfahrtgeschäft ist aus unserer Sicht Lisis Kronjuwel", schreiben die Analysten. Berenberg schätzt den Marktanteil von Lisi bei Verbindungselementen für Flugzeuge auf rund 20 Prozent. Damit gehört das Unternehmen zu den 3 größten Anbietern weltweit.

Der Charme der Aktie liegt für die Analysten in der Kombination aus Nische, Marktmacht und steigendem Flugzeugbedarf. Nach Corona ist der Passagierverkehr schneller zurückgekommen als die Produktion neuer Maschinen. Lieferkettenprobleme haben Airbus, Boeing und die gesamte Zulieferindustrie gebremst. Genau hier sieht Berenberg den Hebel: Wenn die Auslieferungen anziehen, dürften auch Umsatz, Margen und Renditen der Luftfahrtsparte steigen.

Schon heute dominiert dieses Geschäft das Ergebnisprofil. Nach dem Verkauf der Medizintechnik-Sparte besteht LISI im Kern aus Aerospace und Automotive. Die Luftfahrtsparte stand 2025 für etwa 68 Prozent des Umsatzes, aber für 87 Prozent des operativen Ergebnisses. Das Autogeschäft ist größerer Konkurrenz und stärkerem Preisdruck ausgesetzt. Dort erwartet Berenberg keinen Wachstumsschub, aber bessere Margen durch Effizienzprogramme und einen veränderten Produktmix. Über 4 Jahre kalkulieren die Analysten mit einer Margenverbesserung um rund 150 Basispunkte.

Ganz ohne Risiken ist die Story nicht. Geopolitische Spannungen, höhere Kerosinpreise, Rohstoffkosten und die Zyklik der Luftfahrt und Automobilindustrie bleiben Belastungsfaktoren. Auch große Kunden besitzen Preissetzungsmacht. Dennoch lautet die Kernbotschaft des Reports klar: Das hierzulande kaum ekannte Unternehmen ist kein klassischer Industriezulieferer mehr, sondern ein Spezialist in einer engen, schwer zugänglichen Luftfahrt-Nische.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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