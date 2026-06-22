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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 23. Juni 2026

    TAGESVORSCHAU - Termine am 23. Juni 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. Juni ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/26
    10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung
    13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung
    22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    NLD: Signify, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Geschäftsklima 6/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/26
    09:15 FRA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 ESP: Handelsbilanz 4/26
    10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich)
    15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Kapitalmarktkonferenz 2026 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main Die Konferenz informiert über die Entwicklungen und Risiken des Finanzmarkts. Darüber hinaus nimmt sie die Zukunft der Kapitalmärkte in den Blick.

    DEU: Fortsetzung Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin U.a. auch mit Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) + 09.25 Re­de Bun­des­kanz­ler Fried­rich Merz (CDU)
    + 10.20 Podiumsdiskussion «Pra­xis-Check High Tech Agen­da - Von der Pla­nung zur Um­set­zung» u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

    DEU: Intersolar, München

    09:00 DEU: Jahreskongress des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. (vedec) zum Thema Wärmewende, Berlin

    10:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M. Bei einem Pressegespräch in Frankfurt soll eine Zwischenbilanz zur Lage der europäischen Banken und Finanzmärkte gezogen und Forderungen zum Abbau regulatorischer Hürden vorgestellt werden.

    SGP: 25. Weltwasserstoffkonferenz (WHEC), Singapore
    °

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