Der Börsen-Tag
DAX und Dow im Plus: Tech-Aktien glänzen, Nebenwerte unter Druck
Zwischen Tech-Rally und Nebenwerte-Schwäche: Während Bluechips in Deutschland und den USA zulegen, geraten kleinere Titel und einzelne Schwergewichte spürbar unter Druck.
Foto: Scout24 SE
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Vorteilen für die Standardwerte. In Deutschland kann der Leitindex DAX zulegen: Er steht aktuell bei 25.130,22 Punkten und gewinnt 0,53 Prozent. Damit präsentiert sich der deutsche Bluechip-Index fester. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, gibt hingegen nach und notiert bei 32.550,53 Punkten mit einem Minus von 0,21 Prozent. Noch deutlicher unter Druck steht der SDAX: Der Index der kleineren Werte fällt um 0,74 Prozent auf 18.391,13 Punkte. Technologiewerte zeigen sich dagegen robuster: Der TecDAX steigt um 0,39 Prozent auf 3.964,95 Punkte. Auch an der Wall Street überwiegen derzeit die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones legt um 0,56 Prozent zu und steht bei 51.753,90 Punkten. Der marktbreite S&P 500 bewegt sich dagegen kaum und kommt nur auf ein minimales Plus von 0,02 Prozent auf 7.480,79 Punkte. Insgesamt entwickeln sich damit die großen Standardwerte in Deutschland und den USA freundlicher, während insbesondere kleinere deutsche Werte im SDAX unter Druck stehen. Tech-Werte im TecDAX können sich dem schwächeren Trend der Nebenwerte entziehen und tendieren moderat im Plus.
DAXInfineon Technologies führt den DAX mit einem deutlichen Plus von 6,34% an und übertrifft die Gewinne der anderen DAX-Topwerte Zalando (+4,56%) und Hochtief (+2,54%) deutlich. Auf der Verliererseite liegen SAP (-1,72%), Deutsche Telekom (-2,10%) und Scout24 (-3,06%); die Verluste fallen moderat aus und bleiben deutlich hinter dem Spitzengewinn von Infineon zurück.
MDAXIm MDAX sticht SILTRONIC AG mit +5,06% als stärkster Gewinner hervor, gefolgt von Elmos Semiconductor (+4,18%) und Nordex (+2,44%). Die Verluste sind jedoch teilweise heftiger: RENK Group (-6,16%) und HENSOLDT (-5,38%) schneiden deutlich schlechter ab als die Topwerte zulegen konnten, wobei TKMS mit -3,24% dazwischen liegt.
SDAXCarl Zeiss Meditec dominiert den SDAX mit einem starken Anstieg von 10,18% — ein klarer Ausreißer nach oben gegenüber Energiekontor (+2,66%) und Ottobock (+2,58%). Die größten Rückgänge verzeichneten tonies Registered (A) (-6,32%), Deutsche Pfandbriefbank (-5,55%) und VINCORION (-4,88%); in diesem Segment übersteigen die Verluste bei einigen Titeln zwar nicht den Spitzengewinn, bleiben aber signifikant.
TecDAXAuch im TecDAX führt Carl Zeiss Meditec (+10,18%) die Gewinnerliste an, gefolgt von Infineon Technologies (+6,34%) und SILTRONIC AG (+5,06%). Auf der negativen Seite stehen HENSOLDT (-5,38%), TeamViewer (-3,49%) und freenet (-2,55%); insgesamt dominieren hier Technologie- und Halbleiterwerte die Gewinnerseite, während einzelne Tech-Titel deutliche Abschläge zeigen.
Dow JonesBeim Dow Jones liegen Caterpillar (+3,06%), JPMorgan Chase (+1,73%) und 3M (+1,60%) vorne. Die Verluste bei Schwergewichten sind jedoch spürbar: Microsoft (-2,24%), Nike (B) (-3,63%) und Amazon (-4,33%) zeigen, dass die Abgaben bei einigen Indexschwergewichten die moderaten Gewinne der Tops übertreffen.
S&P 500Das größte Plus aller beobachteten Werte verbucht Super Micro Computer mit +16,73%, gefolgt von Skyworks Solutions (+8,60%) und ON Semiconductor (+7,59%). Auf der Verliererseite fallen Alphabet (-6,06%), Fox Registered (A) (-5,17%) und Lululemon Athletica (-5,01%) auf. Insgesamt sind die Ausschläge im S&P 500 extrem: ein deutlich starker Spitzengewinner trifft auf starke Rücksetzer bei großen Technologie- und Konsumwerten.
Branchen- und QuerbetrachtungHalbleiter- und Technologieaktien zeigen eine klare Stärke (Infineon, SILTRONIC, Elmos, Skyworks, ON Semiconductor), während bei einzelnen Industrie-, Rüstungs- und Finanzwerten (RENK, HENSOLDT, Deutsche Pfandbriefbank) sowie einigen Konsum- und Plattformtiteln (Amazon, Alphabet) deutliche Abschläge zu sehen sind. Mehrfachnennungen wie Carl Zeiss Meditec (SDAX, TecDAX), Infineon (DAX, TecDAX) und SILTRONIC (MDAX, TecDAX) unterstreichen die sektorübergreifende Bedeutung dieser Gewinner. Insgesamt übersteigen in einigen Indizes die größten Verluste die größten Gewinne (z. B. MDAX, Dow Jones), während in anderen der einzelne Ausreißergewinn (Super Micro, Carl Zeiss Meditec) das Bild dominiert.
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