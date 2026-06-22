BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Bloomberg-Bericht aus informierten Kreisen vom Freitag, dass der Essener Energiekonzern seinen Amprion-Anteil aufstocken will. Sie hinterfragt die strategische Begründung eines solchen Deals und verwies auf mögliche negative Auswirkungen auf die Bilanz. Finanzieller Spielraum, der dem Kerngeschäft mit erneuerbaren Energien - einschließlich der Aktivitäten in den USA - zugutekommen könnte, wäre zudem gebunden./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:52 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:52 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 54,62EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.





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