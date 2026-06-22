Aktien Frankfurt Schluss
Dax legt zu - Gewinne an der Wall Street ermutigen
- Dax steigt über 25.000 auf 25.139,69 Punkte
- MDax verliert 0,20 Prozent auf 32.574,46 Punkte
- Analyst warnt vor nachhaltiger Schwäche und Risiken
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Unterstützung einer freundlichen Wall Street am Nachmittag hat sich der Dax am Montag aus seiner Lethargie befreit. Er ließ die runde 25.000-Punkte-Marke hinter sich und ging mit einem Plus von 0,62 Prozent auf 25.139,69 Zähler aus dem Tag. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, gab zugleich um 0,20 Prozent auf 32.574,46 Punkte nach.
Die Ölpreise gaben im Zuge positiver Signale aus den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs nach. Dies sorgte nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende im bekanntesten US-Index Dow Jones Industrial für Kursgewinne, die im Handelsverlauf jedoch etwas abbröckelten. Zuletzt ging es für dem Dow um 0,3 Prozent nach oben, während die US-Techbörse Nasdaq schwächelte.
Andreas Lipkow, Marktanalyst bei CMC Markets, hält auch die Tagesgewinne im Dax nicht für nachhaltig. Dabei verwies er auf die anstehende "Sommerpause" und zudem auf wichtige Konjunktur- und Preisdaten, die im weiteren Wochenverlauf anstehen. Auch bleibt er vorsichtig, was die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran betrifft. "Das Hin und Her der vergangenen Wochen hat zu deutlichen Ermüdungserscheinungen bei den Börsianern geführt." Zudem sei der Themenkomplex verworren und werde von vielen Parametern beeinflusst. Selbst wenn bald eine Einigung käme, könnte es auf den zahlreichen Nebenkriegsschauplätzen in der Nahostregion jederzeit zu neuen Eskalationen kommen, schrieb Lipkow./ck/stw
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
DAX........am ,,GroßenVerfalls-Tag"
Nach meinem Eindruck steht bei seinen Beiträgen häufig die eigene Inszenierung stärker im Vordergrund als die Vermittlung fundierter Börsenkenntnisse. Viele Aussagen wirken so formuliert, dass sie im Nachhinein nahezu immer als richtig ausgelegt werden können. Dadurch entsteht weniger der Eindruck einer klaren fachlichen Position als vielmehr einer Absicherung gegen jede mögliche Kritik.
Inhaltlich erkenne ich nur selten Analysen oder Einschätzungen, die durch besondere Fachkompetenz überzeugen. Stattdessen scheinen provokante Aussagen oft dazu zu dienen, Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzeugen. Das ist zwar ein verbreitetes Phänomen in sozialen Medien, trägt jedoch wenig zu einer sachlichen und konstruktiven Diskussion über Börsen- und Anlagethemen bei. Schade, denn gerade in diesem Bereich wären fundierte und nachvollziehbare Beiträge deutlich wertvoller.
Unser Depot-Erbe ist wieder auf Sendung. Mit der Überzeugung eines Börsengurus erklärt er der Welt die Finanzmärkte, obwohl seine Kenntnisse über respektvolle Diskussionen ungefähr die Marktkapitalisierung eines insolventen Nebenwerts haben. Viel Meinung, wenig Fundament – ein klassischer Hype-Wert.
Du merkst wirklich nicht mehr, wie überflüssig du hier bist. Deine Beiträge sind wie Gebühren bei einem schlechten Broker: ständig vorhanden, aber niemand hat einen echten Nutzen davon.