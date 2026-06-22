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    Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax legt zu - Gewinne an der Wall Street ermutigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt über 25.000 auf 25.139,69 Punkte
    • MDax verliert 0,20 Prozent auf 32.574,46 Punkte
    • Analyst warnt vor nachhaltiger Schwäche und Risiken
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax legt zu - Gewinne an der Wall Street ermutigen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Unterstützung einer freundlichen Wall Street am Nachmittag hat sich der Dax am Montag aus seiner Lethargie befreit. Er ließ die runde 25.000-Punkte-Marke hinter sich und ging mit einem Plus von 0,62 Prozent auf 25.139,69 Zähler aus dem Tag. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, gab zugleich um 0,20 Prozent auf 32.574,46 Punkte nach.

    Die Ölpreise gaben im Zuge positiver Signale aus den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs nach. Dies sorgte nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende im bekanntesten US-Index Dow Jones Industrial für Kursgewinne, die im Handelsverlauf jedoch etwas abbröckelten. Zuletzt ging es für dem Dow um 0,3 Prozent nach oben, während die US-Techbörse Nasdaq schwächelte.

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    Andreas Lipkow, Marktanalyst bei CMC Markets, hält auch die Tagesgewinne im Dax nicht für nachhaltig. Dabei verwies er auf die anstehende "Sommerpause" und zudem auf wichtige Konjunktur- und Preisdaten, die im weiteren Wochenverlauf anstehen. Auch bleibt er vorsichtig, was die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran betrifft. "Das Hin und Her der vergangenen Wochen hat zu deutlichen Ermüdungserscheinungen bei den Börsianern geführt." Zudem sei der Themenkomplex verworren und werde von vielen Parametern beeinflusst. Selbst wenn bald eine Einigung käme, könnte es auf den zahlreichen Nebenkriegsschauplätzen in der Nahostregion jederzeit zu neuen Eskalationen kommen, schrieb Lipkow./ck/stw





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