Zendure präsentiert das KI-Energieökosystem ZEN+ HOME auf der Intersolar 2026

MÜNCHEN, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, der globale Pionier für Plug-in-HEMS, präsentiert auf der Intersolar 2026 in München (Stand C1.280) seine neueste Vision für die Energieversorgung im Eigenheim: ZEN+ HOME. Unter dem Messemotto „Power Tomorrow, Start at Home" zeigt Zendure, wie KI, intelligente Energieorchestrierung und flexible Speicherlösungen Haushalte von passiven Energieverbrauchern zu aktiven, energieunabhängigen Akteuren machen.

Die Intelligenz des Plug-in-HEMS

Das Herzstück von ZEN+ HOME ist ZENKI, der KI-Energieagent von Zendure, der auf dem firmeneigenen Zeitreihenmodell ZenPulse basiert. Durch die Analyse von Solarerzeugung, Haushaltsverbrauch und dynamischen Strompreisen prognostiziert ZENKI den Energiebedarf für 24 Stunden und entwickelt automatisch die optimale Strategie.

Vom intelligenten Laden und der Batterieplanung bis hin zum automatischen Notstromschutz optimiert ZENKI die Energieflüsse kontinuierlich in Echtzeit und hilft Hausbesitzern, mehr zu sparen, die Ausfallsicherheit zu erhöhen und mühelos Energieunabhängigkeit zu erreichen.

Ein Zuhause. Ein Energieherz

Das Zentrum des Ökosystems und das Herz von ZEN+ HOME ist der PowerHub, eine einheitliche Plattform zur Energiekoordination, die Solarerzeugung, Batteriespeicher, Netzstrom, EV-Ladegeräte, Wärmepumpen und Smart-Home-Geräte miteinander verbindet.

Gemeinsam mit der SolarFlow Serie ermöglicht der PowerHub ein Energiemanagement für das gesamte Zuhause und eine intelligente Energieorchestrierung:

SolarFlow 4000 Mix Series – eine bidirektionale, KI-gesteuerte 4000-W-All-in-One-Plug-in-Heimspeicherplattform, die in den PowerHub integriert ist und fortschrittliche Balkon-, AC-gekoppelte Dach- und mobile Stromlösungen in einem erweiterbaren Ökosystem vereint.

SolarFlow 3000 Mix AC+ – eine Plug-and-Play-Lösung, optimiert für AC-gekoppelte Aufdach-Solaranlagen und Energiespeicher, die eine flexible Installation ohne komplexen Aufwand ermöglicht.

SolarFlow 2400 Series – eine bidirektionale, KI-gesteuerte 2400-W-Hybridspeicherplattform mit PowerHub-Anbindung und Plug-and-Play-Konfigurationen, die Balkon- und Dach-Solarlösungen in einem Ökosystem vereint.

Flexibilität – immer im besten Tarif