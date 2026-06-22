Kursverluste zum Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,34 Prozent auf 109,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,51 Prozent.

Erste Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs und fallende Rohölpreise haben die Anleihekurse nicht gestützt.