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    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

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    Gewinne - Ölpreise sinken weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx 50 erholt sich dank fallender Ölpreise
    • FTSE 100 plus nach Starmer Rücktritt als Parteichef
    • Easyjet weist drittes Angebot zurück Aktien im Plus
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Gewinne - Ölpreise sinken weiter
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich am Montag etwas von seinen leichten Verlusten zum Wochenschluss erholt. Gestützt wurde der Leitindex der Eurozone durch erneut sinkende Ölpreise im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs. Am Ende stand ein Plus von 0,29 Prozent auf 6.311,32 Punkte zu Buche.

    Außerhalb der Eurozone stieg der britische FTSE 100 um 0,72 Prozent auf 10.437,85 Punkte. Der britische Premierminister Keir Starmer hatte seinen Rücktritt als Parteichef bekanntgegeben. Bis zur Wahl eines Nachfolgers aus den eigenen Reihen will Starmer als Regierungschef im Amt bleiben. Mit seinem Abschied beugte er sich dem seit Monaten anhaltenden Druck aus seiner Partei.

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    In Zürich gewann der Schweizer SMI 0,54 Prozent auf 13.848,51 Punkte. Damit hing das Börsenbarometer aber weiter in der engen Handelsspanne der vergangenen Tage fest.

    Insgesamt hält sich die Kauflaune an den Börsen jedoch in Grenzen. "Am Aktienmarkt schwebt das Damoklesschwert der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran weiter über den Köpfen der Anleger", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. Das Hin und Her der vergangenen Wochen habe zu deutlichen Ermüdungserscheinungen bei den Börsianern geführt. Ihnen fällt es Lipkow zufolge immer schwerer, den Fokus auf dieses Thema zu richten. Der Themenkomplex bleibe verworren und werde von vielen Parametern beeinflusst. Auch wenn sich die USA mit dem Iran irgendwann einigen, könne es auf den zahlreichen Nebenkriegsschauplätzen in der Nahostregion immer wieder und jederzeit zu neuen Eskalationen kommen.

    Im europäischen Reise- und Freizeitsektor konnten sich die Anleger von Easyjet über ein Kursplus von 2,8 Prozent auf 518 Pence freuen. Die britische Billigfluggesellschaft hat dem Interessenten Castlelake zufolge auch ein drittes unverbindliches Übernahmeangebot des US-Investors abgelehnt. Nach eigenen Angaben hatte Castlelake Easyjet am 20. Juni angeboten, alle Aktien für 625 Pence je Anteilsschein in bar zu übernehmen. Der Easyjet-Verwaltungsrat hatte zuvor bereits Offerten über 560 und 600 Pence zurückgewiesen. Nun haben die Amerikaner bis zum 26. Juni Zeit, ein verbindliches Übernahmeangebot zu unterbreiten oder ihre Offerte zurückzuziehen.

    Auf den Kaufzetteln ganz oben standen die Aktien von Versicherern und von Banken . Verluste verzeichneten lediglich die Sektoren Gebrauchsgüter und Medien ./la/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 287,2 auf TTMzero (22. Juni 2026, 18:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +3,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,46 Mrd..

    easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1250GBP. Von den letzten 8 Analysten der easyJet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 570,00GBP was eine Bandbreite von -49,73 %/+9.450,94 % bedeutet.





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