Piramal Pharma Solutions hebt starke Leistung bei mehr als 200 Kundenaudits hervor

Piramal Pharma Solutions hat im vergangenen Jahr über sein globales Netzwerk hinweg mehr als 200 Kundenaudits durchgeführt und über 70 Zulassungen von Aufsichtsbehörden erhalten, wobei die Ergebnisse insgesamt sehr gut ausfielen.

Dieser Meilenstein spiegelt die langfristige Qualitätsstrategie des Unternehmens wider, deren Schwerpunkte auf nachhaltiger Compliance, ständiger Auditbereitschaft und operativer Effektivität liegen.

Durch eine solide Unternehmensführung, Initiativen zur Förderung der Qualitätskultur, die Weiterentwicklung der Belegschaft und die digitale Transformation baut Piramal seine Position als zuverlässiger globaler CDMO-Partner weiter aus.

MUMBAI, Indien, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions („PPS"), ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil der Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) gab heute bekannt, dass es im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 200 Kundenaudits durchgeführt und über 70 Zulassungen von Aufsichtsbehörden in seinem globalen Netzwerk erhalten hat. Die positiven Ergebnisse spiegeln die Stärke der langfristigen Qualitätsstrategie des Unternehmens und sein kontinuierliches Engagement für wissenschaftliche Exzellenz und kontinuierliche Verbesserung wider.

Die Qualitätsstrategie von PPS vereint eine solide Unternehmensführung, eine Qualitätskultur, die Weiterentwicklung der Mitarbeiter, die Harmonisierung von Prozessen und die digitale Transformation, um eine nachhaltige Einhaltung der Vorschriften, eine kontinuierliche Prüfungsbereitschaft und operative Effektivität zu gewährleisten. Dieser Ansatz hilft dem Unternehmen, sich proaktiv auf sich wandelnde regulatorische Anforderungen einzustellen und gleichzeitig ein hohes Maß an Bereitschaft in seinen weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten aufrechtzuerhalten.

Zu den Schlüsselelementen dieser Strategie gehören ein umfassendes Rahmenwerk für die Qualitätssteuerung, prädiktive Qualitätswerkzeuge zur Bewertung der Standortbereitschaft und des Compliance-Zustands sowie maßgeschneiderte Systeme, die die Effizienz steigern und die Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln senken. Das „REsolute to SOLVE Deviations" (RESOLVE)-Programm von PPS fördert die „Right-First-Time"-Umsetzung in der Fertigung und in den Qualitätskontrolllabors (QC) und trägt so dazu bei, Fehler zu minimieren und die rechtzeitige Bereitschaft für Interaktionen mit den Aufsichtsbehörden zu gewährleisten. Zu den Kerninitiativen des Programms gehören die parallele Überprüfung von Chargenprotokollen, standortweite Qualitätsverantwortung, Qualitätsüberwachung am Fertigungsort sowie eine verstärkte operative Wachsamkeit. Im Rahmen seines umfassenderen Ansatzes hat das Unternehmen zudem spezielle Schulungsprogramme eingeführt, um die Auditbereitschaft, die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden und die Entscheidungsfindung zu verbessern und so die Qualitätskompetenzen im gesamten Unternehmen weiter zu stärken.