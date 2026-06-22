Netflix Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 22.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,77 % verliert die Netflix Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Netflix ist ein globaler Streaminganbieter für Filme, Serien und Dokus, ergänzt um Mobile-Games. Kernprodukt ist das Abo-Streaming mit Eigenproduktionen (Netflix Originals). Marktführer im Subscription-Streaming, aber wachsender Wettbewerb durch Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+. USP: starke Markenbekanntheit, Daten-getriebene Inhalte, globale Reichweite und breite Content-Bibliothek.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Netflix Verluste von -20,89 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Netflix Aktie damit um -9,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Netflix auf -20,78 %.

Während Netflix deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,19 %. Damit gehört Netflix heute zu den auffälligeren Werten.

Netflix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,27 % 1 Monat -18,17 % 3 Monate -20,89 % 1 Jahr -41,03 %

Informationen zur Netflix Aktie

Stand: 22.06.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 267,30 Mrd.EUR € wert.

VIENNA, June 22, 2026 /PRNewswire/ - As the various national MiCAR transition periods approach their final 1 July 2026 deadline, Bybit EU is launching its "Move Your Funds, Get Rewarded" campaign — a limited-time incentive programme designed to …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,95 %. Apple notiert im Plus, mit +1,47 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -1,26 %.

Netflix Aktie jetzt kaufen?

Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.