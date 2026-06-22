Brenntag SE: Q2 2026 EBITDA vorläufig; Jahresprognose steigt – Amazon
Brenntag überrascht mit einem deutlich besseren Quartalsergebnis und hebt seine Jahresprognose an – bleibt jedoch angesichts globaler Risiken weiterhin vorsichtig.
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- Brenntag SE nennt für das zweite Quartal 2026 ein vorläufiges operatives EBITDA von ca. 450 Mio. EUR, was über den Markterwartungen liegt.
- Die positive Entwicklung resultiert aus robuster Nachfrage und verbesserten Margen infolge von Marktverwerfungen im Mittleren Osten.
- Auf Basis dieser Entwicklung hebt Brenntag die Prognose für das Gesamtjahr 2026 auf operatives EBITDA von 1.250 bis 1.400 Mio. EUR an (zuvor 1.150 bis 1.350 Mio. EUR).
- Trotz starkem Q2 bleibt das Unternehmen angesichts anhaltender Unsicherheiten und eines potenziellen Nachfragerückgangs in der zweiten Jahreshälfte vorsichtig.
- Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 12. August 2026 veröffentlicht.
- Die Meldung gilt als Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (übermittelt durch EQS News).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Amazon ist am 30.07.2026.
Der Kurs von Amazon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 204,18EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,96 % im Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 204,50EUR das entspricht einem Plus von +0,16 % seit der Veröffentlichung.
Der Index Dow Jones stand zu diesem Zeitpunkt bei 51.748,49PKT (+0,36 %).
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