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    Marktgeflüster

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    Wall Street: 165 Milliarden Gründe, Gewinne mitzunehmen!

    Denn institutionelle Investoren müssen bis zum Quartalsende laut Daten von JP Morgan von Aktien in Anleihen umschichten (das sogenannte Rebalancing).

    Vor allem Tech-Aktien wie Google werden heute an der Wall Street abverkauft - aber es insgesamt 165 Milliarden Gründe, zeitnah Gewinne mitzunehmen! Denn institutionelle Investoren müssen bis zum Quartalsende laut Daten von JP Morgan von Aktien in Anleihen umschichten (das sogenannte Rebalancing). Und das in einer Situation, in der das Boot bereits sehr voll ist, vor allem bei bestimmten Tech-Aktien (Halbleiter-Aktien), die sowohl von Hedgefonds als auch von Privatinvestoren zuletzt massiv gekauft wurden. Hinzu kommt der überbordende Optimismus, dass der Iran-Konflikt wirklich vorbei sein könnte - was sehr wahrscheinlich nicht der Fall ist!

    Hinweis aus Video:

    Webinar mit Andre Stagge und Markus Fugmann, Dienstag, 23.06. 19Uhr (Werbung):
    Hier anmelden https://www.andre-stagge.de/finanzmarktwelt

     

    Das Video "Wall Street: 165 Milliarden Gründe, Gewinne mitzunehmen! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Wall Street: 165 Milliarden Gründe, Gewinne mitzunehmen! Vor allem Tech-Aktien wie Google werden heute an der Wall Street abverkauft - aber es insgesamt 165 Milliarden Gründe, zeitnah Gewinne mitzunehmen!

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