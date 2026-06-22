Vor allem Tech-Aktien wie Google werden heute an der Wall Street abverkauft - aber es insgesamt 165 Milliarden Gründe, zeitnah Gewinne mitzunehmen! Denn institutionelle Investoren müssen bis zum Quartalsende laut Daten von JP Morgan von Aktien in Anleihen umschichten (das sogenannte Rebalancing). Und das in einer Situation, in der das Boot bereits sehr voll ist, vor allem bei bestimmten Tech-Aktien (Halbleiter-Aktien), die sowohl von Hedgefonds als auch von Privatinvestoren zuletzt massiv gekauft wurden. Hinzu kommt der überbordende Optimismus, dass der Iran-Konflikt wirklich vorbei sein könnte - was sehr wahrscheinlich nicht der Fall ist!

Hinweis aus Video:

Webinar mit Andre Stagge und Markus Fugmann, Dienstag, 23.06. 19Uhr (Werbung):

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Das Video "Wall Street: 165 Milliarden Gründe, Gewinne mitzunehmen! " sehen Sie hier..