🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    AKTIE IM FOKUS

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    SpaceX nun weniger wert als TSMC - Anleger machen weiter Kasse

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX-Aktien fallen am dritten Tag in Folge deutlich
    • Kursrutsch um 10,5 Prozent auf 165,56 US-Dollar
    • Moody's bewertet SpaceX mit Investment-Grade BAA1
    AKTIE IM FOKUS - SpaceX nun weniger wert als TSMC - Anleger machen weiter Kasse
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngst rasant an der Börse gestarteten Aktien von SpaceX haben den dritten Tag in Folge unter Gewinnmitnahmen gelitten. Die Papiere des Weltraum- und KI-Unternehmens fielen am Montag um zuletzt 10,5 Prozent auf 165,56 US-Dollar. Damit notierten sie aber immer noch knapp 23 Prozent über dem Ausgabekurs von 135 Dollar.

    Der Privatkunden-Handel mit SpaceX-Aktien war derweil der stärkste aller Börsengänge der jüngeren Vergangenheit, wie aus Daten von Vanda Research hervorging. Diese zeigten auch, dass Privatanleger in der vergangenen Woche mehr SpaceX-Aktien kauften als alle "Magnificent Seven"-Papiere zusammen. Zu diesen sieben am meisten beachteten Technologie-Unternehmen am US-Aktienmarkt zählen Nvidia , Apple , Alphabet , Microsoft , Amazon , Meta und Tesla .

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    196,78€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    222,97€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 13,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die zunächst fulminante Kursentwicklung nach dem Börsengang von SpaceX am 12. Juni hatte dem Unternehmen zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt beschert. Durch den Kursrutsch aber ist das noch etwa 2,2 Billionen Dollar schwere Weltraum- und KI-Unternehmen mittlerweile auf den siebten Platz zurückgefallen.

    Auf den sechsten Platz hat sich der taiwanische Auftragshersteller für Halbleiter TSMC vorgeschoben. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,4 Billionen Dollar ist er etwas weniger wert als Amazon. Die Plätze vier bis eins nehmen Microsoft sowie die Platzhirsche Alphabet, Apple und Nvidia ein.

    Mittlerweile melden sich auch immer mehr Analysten zu SpaceX zu Wort. Für Aufmerksamkeit hatte am Donnerstag gesorgt, dass Moody's das Unternehmen mit der Note "BAA1" bewertet hatte. Damit bescheinigte die Ratingagentur dem Unternehme eine im Schnitt gute Bonität (Investment Grade) mit einem nur leichten Kreditrisiko.

    Am Montag nun hatte SpaceX bekannt gegeben, erstmals Anleihen mit Investment-Grade-Rating zu verkaufen. Experten werten dies als ein Schritt im Rahmen einer voraussichtlich massiven Kreditaufnahme zur Finanzierung der Ambitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

    Unter den Aktien-Experten empfahl mit KeyBanc Capital Markets jetzt erstmals ein Analysehaus, die SpaceX-Aktien nicht zu kaufen, sondern zunächst an der Seitenlinie zu verharren. Der Experte Michael Leshock schrieb, dass SpaceX zwar wohl weiterhin führend im Bereich der Weltraumstarts und in angrenzenden Branchen bleiben werde, ein Großteil des langfristigen Werts jedoch bereits im Aktienkurs berücksichtigt sei./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,90 % und einem Kurs von 204,3 auf Tradegate (22. Juni 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +7,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Bil..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS SpaceX nun weniger wert als TSMC - Anleger machen weiter Kasse Die jüngst rasant an der Börse gestarteten Aktien von SpaceX haben den dritten Tag in Folge unter Gewinnmitnahmen gelitten. Die Papiere des Weltraum- und KI-Unternehmens fielen am Montag um zuletzt 10,5 Prozent auf 165,56 US-Dollar. Damit notierten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     