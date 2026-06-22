Chemikalienhändler Brenntag erhöht Prognose

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 25.080 auf Ariva Indikation (22. Juni 2026, 19:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -4,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,20 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 8,07 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -21,29 %/+30,59 % bedeutet.