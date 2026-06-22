Chemikalienhändler Brenntag erhöht Prognose
- Prognose 2026 auf 1,25–1,40 Mrd Euro angehoben
- Q2 Ebitda bei rund 450 Millionen Euro über Erwartung
- Konzern bleibt vorsichtig wegen Nachfragerisiko
ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag hat nach einem starken zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2026 bei 1,25 bis 1,40 Milliarden Euro liegen, teilte der Dax-Konzern am Montag nach Börsenschluss überraschend mit. Bisher lag die Prognose bei 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro. Trotz des starken zweiten Quartals zeigte sich Brenntag angesichts der weiterhin bestehenden Unsicherheiten und des Risikos einer Nachfrageschwäche in der zweiten Jahreshälfte aber vorsichtig.
Im zweiten Quartal erzielte der Konzern den Angaben zufolge ein operatives Ergebnis (Ebitda) von "um die 450 Millionen Euro". Das liegt laut Brenntag über den Markterwartungen. Grund sei eine robuste Nachfrage und verbesserte Margen im Zusammenhang mit den Marktverwerfungen im Mittleren Osten zurückzuführen, hieß es weiter. Der Kurs der Aktie legte auf Tradegate um 1,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./jha/la
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 25.080 auf Ariva Indikation (22. Juni 2026, 19:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -4,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 8,07 Mrd..
Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -21,29 %/+30,59 % bedeutet.
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Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
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Quelle: Brenntag Insidertrades