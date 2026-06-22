DZ BANK stuft Hornbach Holding auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding nach am Freitag vorgelegten Quartalszahlen von 87 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Auslandsgeschäft sei der Umsatztreiber im ersten Geschäftsviertel des Baumarkt- und Baustoffkonzerns gewesen, schrieb Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie.Wegen höherer Expansions- und Verwaltungskosten kappte der Analyst seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des laufenden Geschäftsjahres. Daher senkte er auch den fairen Wert der Aktie./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 80,60EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 18:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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