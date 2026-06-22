Börsen Update
Börsen Update USA - 22.06. - Dow Jones stark +0,47 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 51.711,74 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: Cisco Systems +3,70 %, Caterpillar +3,08 %, Amgen +3,06 %, Unitedhealth Group +2,44 %, 3M +2,27 %
Flop-Werte: Amazon -3,79 %, McDonald's -2,93 %, Nike (B) -2,91 %, Microsoft -2,39 %, Salesforce -2,32 %
Der US Tech 100 steht bei 30.300,31 PKT und verliert bisher -0,10 %.
Top-Werte: Micron Technology +5,48 %, Intel +5,46 %, SanDisk Corporation +5,45 %, KLA Corporation +5,31 %, Lam Research +4,30 %
Flop-Werte: Arm Holdings -7,32 %, Netflix -6,77 %, Cognizant Technology Solutions (A) -5,57 %, Palantir -5,30 %, Alphabet -4,94 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:34) bei 7.477,12 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Super Micro Computer +20,50 %, Coherent +12,76 %, Corning +7,86 %, ON Semiconductor +7,16 %, Skyworks Solutions +6,85 %
Flop-Werte: Accenture Registered (A) -7,68 %, Netflix -6,77 %, Verisign -6,06 %, Gen Digital -6,00 %, Lululemon Athletica -5,73 %
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