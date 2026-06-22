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    Besonders beachtet!

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    Accenture Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 22.06.2026

    Am 22.06.2026 ist die Accenture Registered (A) Aktie, bisher, um -7,68 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Accenture Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Accenture Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 22.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Accenture ist ein globaler Beratungs- und IT-Dienstleister mit Fokus auf Strategie, Digitalisierung, Cloud, KI und Outsourcing. Kernleistungen: Management- und Technologieberatung, Systemintegration, Managed Services. Starke Marktstellung, v. a. in Cloud- und Transformationsprojekten. Wichtige Konkurrenten: Deloitte, PwC, EY, KPMG, IBM, Capgemini. USP: breite Branchenabdeckung, starke Partnerschaften (u. a. mit Microsoft, SAP, AWS).

    Wie hat sich die Accenture Registered (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Accenture Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -7,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Accenture Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -39,78 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Accenture Registered (A) Aktie damit um -28,55 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,61 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Accenture Registered (A) um -54,21 % verloren.

    Während Accenture Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %. Damit gehört Accenture Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    Accenture Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -28,55 %
    1 Monat -32,61 %
    3 Monate -39,78 %
    1 Jahr -57,74 %
    Stand: 22.06.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Accenture Registered (A) Aktie

    Es gibt 614 Mio. Accenture Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,71 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 22.06. - US Tech 100 stark +0,92 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    INFRONEER Teams with Accenture to Build New Financial Data and Insights Platform to Advance its Group Management Capabilities in Just Three Months


    INFRONEER Holdings Inc. ("INFRONEER HD"), in collaboration with Accenture (NYSE: ACN) and SAP Japan, today announced that it has built a new financial data and insights platform—the digital core of its data driven management—in just three months. …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cognizant Technology Solutions (A) und Co.

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,86 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -5,29 %. IBM notiert im Minus, mit -0,78 %. Infosys legt um +0,43 % zu Tata Consultancy Services notiert im Plus, mit +0,04 %.

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    Ob die Accenture Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Accenture Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Accenture Registered (A)

    -7,81 %
    -29,78 %
    -31,85 %
    -38,98 %
    -57,70 %
    -63,11 %
    -56,40 %
    +6,10 %
    +428,15 %
    ISIN:IE00B4BNMY34WKN:A0YAQA
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    Markt Bote
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