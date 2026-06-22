Aktien New York
Dow steigt etwas nach langem Wochenende
- Dow Jones leicht gestützt durch sinkende Ölpreise
- Halbleiteraktien wie Intel und Micron mit Rallye
- Abbvie übernimmt Apogee Therapeutics für 135,11 USD
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende hat der Dow Jones Industrial am Montag etwas weiter zugelegt. Gestützt wurde der Leitindex durch erneut sinkende Ölpreise im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs. Der Dow stieg zuletzt um 0,3 Prozent auf 51.705 Punkte. Der marktbreite S&P 500 hingegen fiel um 0,4 Prozent auf 7.475 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 30.293 Punkte nach unten.
Aus Branchensicht war der konjunktursensible Halbleitersektor weiter gefragt. So erreichten die Aktien von Intel erneut einen Höchststand und zogen zuletzt um rund 5 Prozent an und bauten damit das Plus alleine in diesem Jahr auf gut 280 Prozent aus. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Kurs fast versiebenfacht. Sie hatten bereits am Donnerstag vor dem langen Wochenende dank eines Vertrags mit dem Tech-Riesen Apple über die Herstellung von Chips knapp 11 Prozent gewonnen.
Für Branchenkollege Micron ging es um fünfeinhalb Prozent nach oben. Das Unternehmen, dessen Börsenwert nach einer Rally von knapp 900 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten auf etwas mehr als 1,3 Billionen Dollar geklettert ist, legt am Mittwoch nach Börsenschluss die Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. In Asien war der Chipsektor zu Wochenbeginn ebenfalls gefragt.
Derweil setzte sich der Sinkflug der Aktien von Börsenneuling SpaceX fort. Mit einem Minus von gut zehn Prozent auf rund 165 Dollar steuern sie auf ihren dritten Verlusttag zu. Die ersten drei Handelstage davor hatten sie noch fulminant zugelegt, was dem Raumfahrt- und KI-Konzern von Tesla-Chef Elon Musk mit einer Marktkapitalisierung von fast drei Billionen Euro zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt beschert hatte. Aktuell liegt der Börsenwert noch bei knapp 2,2 Billionen Dollar - immer noch etwas mehr als ein Fünftel als zum Zeitpunkt des Börsengangs.
Für deutlichere Kursausschläge sorgten zu Wochenbeginn Übernahmen. Die Anteilseigner von Apogee Therapeutics konnten sich über einen Kurssprung von rund 47 Prozent auf fast 133 US-Dollar freuen. Das Biotech-Unternehmen wird vom deutlich größeren Konkurrenten Abbvie für 135,11 Dollar je Aktie oder insgesamt fast 11 Milliarden Dollar geschluckt, der damit sein Portfolio mit entzündungshemmenden Medikamenten stärkt. Die Abbvie-Titel gewannen fast 7 Prozent.
Die Aktien von Arcosa legten um fast sieben Prozent auf 145 Dollar zu, nachdem der Baustoffkonzern CRH angekündigt hatte, den Wettbewerber für 150 Dollar je Aktie in bar übernehmen zu wollen. Für die in New York gelisteten CRH-Titel ging es zuletzt um knapp ein Prozent nach oben./la/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 261,4 auf Tradegate (22. Juni 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -4,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,06 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Bil..
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Naja, darum hat der Threadbesitzer ja über die Jahre ein Depot errichtet welches sich durch eine extrem entspannte Entnahmephase auszeichnet. Entnommen werden in erster Linie Dividenden, weitestgehend unabhängig von irgendwelchen Marktturbulenzen. Ähnlich wie bei einer vermieteten Immobilie ist der Wert bei so einer Strategie ja zweitrangig, so lange der cashflow einigermaßen stabil ist. Ich habe mal die KI gefragt wie sich das während er Weltwirtschaftskrise 1929 verhielt:
Einkaufsliste..
Stellt man die einmal graphisch da (und sammelt alles was kleiner als 1% hat unter „others“), sieht man, dass Deutschland hier gar nicht auftaucht. Es fehlen auch Russland, China und Indien – die hatte ich schon im Screener aussortiert.
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Die Länderverteilung ist interessant. Wie zu erwarten liegen die USA auf dem ersten Platz, gefolgt von „others“ und Japan. Dann kommt direkt Taiwan, dann Canada und Great Britain. Zumindest Taiwan hätte ich nicht auf Platz 3 erwartet.
Schauen wir uns dann einmal das „Gewinner“ und „Verlierer“ Diagramm an
Man sieht im Gewinner-Bereich ganz oben rechts ausschliesslich asiatische Werte, Taiwan, Japan und Korea. Betrachtet man den gesamten Gewinner-Quadranten – also der Bereich, bei dem sowohl mittel- als auch kurzfirstige Peformance den jeweiligen Median übertrifft - hat es dann auch ein paar westliche Werte. Ich hab jetzt die Linien mal weggelassen, weil man den Text ohnehin schwer lesen kann. Eine Korrelation zu ROIC kann ich in dieser Darstellung nicht erkennen.
Schaut man sich nun die Rendite verteilung (Total Return über 5Y) an, sieht man, dass es überhaupt keine negativen Renditen gibt. Das fand ich beeindruckend…
Und schauen wir einmal nach den vertretenen Sektoren, dann dominiert Öl, Semiconductor und Metals/Mining… das hätten wir auch so erwartet.
Diese Sektoren sind aber ein klein wenig ‚heiss‘ gelaufen..
Ich kann jetzt nicht alle 500 Werte der Liste posten und ich bin auch noch mit der Auswertung nicht ganz durch… aber ich hätte mal mit „Machinery“ gestartet.
Das Wort zum Sonntag zum Nachdenken heute von Thierry Borgeat;
Meinung
Was haben Sie sich nur gedacht?
Die Hälfte des S&P 500 konzentriert sich inzwischen auf Aktien, die mehr als das Zehnfache ihres Umsatzes kosten. Was passiert von hier aus? Die Geschichte liefert Hinweise. Dieser Beitrag ist keine Prognose, sondern eine Übung in Arithmetik. Und Arithmetik kennt keine Gefühle.