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    tonies Registered (A) Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 22.06.2026

    Am 22.06.2026 ist die tonies Registered (A) Aktie, bisher, um -5,64 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der tonies Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - tonies Registered (A) Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 22.06.2026
    Foto: 916319805

    Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

    tonies Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die tonies Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -5,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der tonies Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,64 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die tonies Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +33,95 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um +14,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,71 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +24,16 % gewonnen.

    Während tonies Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,97 %. Damit gehört tonies Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    tonies Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,14 %
    1 Monat +26,71 %
    3 Monate +33,95 %
    1 Jahr +129,89 %
    Stand: 22.06.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    tonies Registered (A)

    -6,02 %
    +13,46 %
    +27,01 %
    +32,31 %
    +131,37 %
    +152,04 %
    +30,06 %
    +24,67 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W
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