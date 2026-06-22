Alphabet Aktie verliert deutlich an Wert - 22.06.2026

Die Alphabet Aktie ist bisher um -4,79 % auf 304,30€ gefallen. Das sind -15,30 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Alphabet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,48 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,79 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Alphabet Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,93 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alphabet Aktie damit um -5,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,26 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +18,43 % gewonnen.

Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,41 % 1 Monat -11,26 % 3 Monate +23,93 % 1 Jahr +120,46 %

Informationen zur Alphabet Aktie

Stand: 22.06.2026, 21:10 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,79 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die jüngst rasant an der Börse gestarteten Aktien von SpaceX haben den dritten Tag in Folge unter Gewinnmitnahmen gelitten. Die Papiere des Weltraum- und KI-Unternehmens fielen am Montag um zuletzt 10,5 Prozent auf 165,56 US-Dollar. Damit notierten …

EQS-Ad-hoc: Brenntag SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal Brenntag SE veröffentlicht vorläufiges operatives EBITDA für das zweite Quartal 2026 und hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an 22.06.2026 / 18:54 …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,48 %. Apple notiert im Plus, mit +1,10 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,44 %. Meta Platforms (A) verliert -1,00 % Tencent notiert im Minus, mit -1,52 %.

Alphabet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar