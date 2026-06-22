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Alphabet Aktie verliert deutlich an Wert - 22.06.2026
Am 22.06.2026 ist die Alphabet Aktie, bisher, um -4,79 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Alphabet Aktie.
Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.
Alphabet Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.06.2026
Die Alphabet Aktie ist bisher um -4,79 % auf 304,30€ gefallen. Das sind -15,30 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Alphabet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,48 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,79 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Obwohl die Alphabet Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,93 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alphabet Aktie damit um -5,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,26 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +18,43 % gewonnen.
Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,41 %
|1 Monat
|-11,26 %
|3 Monate
|+23,93 %
|1 Jahr
|+120,46 %
Informationen zur Alphabet Aktie
Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,79 Bil. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,48 %. Apple notiert im Plus, mit +1,10 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,44 %. Meta Platforms (A) verliert -1,00 % Tencent notiert im Minus, mit -1,52 %.
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Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.