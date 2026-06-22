Zalando Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 22.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Zalando. Sie steigt um +5,16 % auf 25,29€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Zalando Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,29€, mit einem Plus von +5,16 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +12,80 % bei Zalando.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +1,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,71 % verloren.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,83 % 1 Monat +15,73 % 3 Monate +12,80 % 1 Jahr -9,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Stand: 22.06.2026, 21:11 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die technische Aufwärtsentwicklung der Zalando-Aktie, aktuelle Stabilisierungstendenzen und Widerstands-/Zielbereiche. Insiderkäufe großer Anteilseigner (u. a. Povlsen) sowie Zukäufe von Marshall Wace geben das Signal, doch Käufe allein bedeuten nicht garantiert Kurssteigerungen. Es wird zudem über Dividendenpotenzial und ein mögliches Kursziel um 30 € spekuliert, abhängig von weiteren fundamentalen Entwicklungen.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,64 Mrd. € wert.

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Zwischen Tech-Rally und Nebenwerte-Schwäche: Während Bluechips in Deutschland und den USA zulegen, geraten kleinere Titel und einzelne Schwergewichte spürbar unter Druck.

Die Zalando-Aktie ist am Montagnachmittag kräftig nach oben gesprungen und war zuletzt mit einem Plus von vier Prozent auf 25,23 Euro zweitstärkster Wert im Dax nach Infineon. Mit zeitweise 25,76 Euro hatte sich der Kurs des Online-Modehändlers …

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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