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    Besonders beachtet!

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    Palantir Aktienkurs sinkt weiter - 22.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Palantir Aktie bisher Verluste von -6,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Besonders beachtet! - Palantir Aktienkurs sinkt weiter - 22.06.2026
    Foto: GIAN EHRENZELLER - picture alliance/KEYSTONE

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Sie fällt um -6,30 % auf 104,46. Der Kursrückgang der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,30 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Palantir Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -19,01 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -32,83 % verloren.

    Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,18 %
    1 Monat -12,40 %
    3 Monate -19,01 %
    1 Jahr -12,78 %
    Stand: 22.06.2026, 21:11 Uhr

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 239,85 Mrd. € wert.

    Börsen Update USA - 22.06. - Dow Jones stark +0,47 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,40 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -1,84 %.

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    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    -6,32 %
    -7,20 %
    -12,41 %
    -19,03 %
    -12,79 %
    +746,25 %
    +420,34 %
    +1.193,53 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J
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