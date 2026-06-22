Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 22.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie. Mit einer Performance von -5,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Deutsche Pfandbriefbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,45 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,3240€, mit einem Minus von -5,14 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) ist Spezialbank für gewerbliche Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung. Kerngeschäft: langfristige Kredite, Pfandbriefe, strukturierte Finanzierungen. Starke Position im europäischen Pfandbriefmarkt, Fokus auf Deutschland und Westeuropa. Wichtige Wettbewerber: Aareal Bank, Berlin Hyp, Helaba, DZ HYP. USP: hohe Pfandbrief-Expertise, fokussiertes Nischenprofil, konservatives Risikomanagement.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,28 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um -9,35 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,56 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Pfandbriefbank um -15,80 % verloren.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,35 % 1 Monat -10,56 % 3 Monate +23,28 % 1 Jahr -28,55 %

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Stand: 22.06.2026, 21:12 Uhr

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 447,00 Mio. € wert.

Zwischen Tech-Rally und Nebenwerte-Schwäche: Während Bluechips in Deutschland und den USA zulegen, geraten kleinere Titel und einzelne Schwergewichte spürbar unter Druck.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,16 %. Commerzbank notiert im Minus, mit -1,09 %. ING Group notiert im Plus, mit +1,55 %. UniCredit verliert -0,40 %

Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar