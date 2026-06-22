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Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 22.06.2026
Am 22.06.2026 ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie, bisher, um -5,14 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Pfandbriefbank Aktie.
Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) ist Spezialbank für gewerbliche Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung. Kerngeschäft: langfristige Kredite, Pfandbriefe, strukturierte Finanzierungen. Starke Position im europäischen Pfandbriefmarkt, Fokus auf Deutschland und Westeuropa. Wichtige Wettbewerber: Aareal Bank, Berlin Hyp, Helaba, DZ HYP. USP: hohe Pfandbrief-Expertise, fokussiertes Nischenprofil, konservatives Risikomanagement.
Wie hat sich die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie. Mit einer Performance von -5,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Deutsche Pfandbriefbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,45 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,3240€, mit einem Minus von -5,14 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,28 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um -9,35 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,56 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Pfandbriefbank um -15,80 % verloren.
Deutsche Pfandbriefbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,35 %
|1 Monat
|-10,56 %
|3 Monate
|+23,28 %
|1 Jahr
|-28,55 %
Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie
Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 447,00 Mio. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,16 %. Commerzbank notiert im Minus, mit -1,09 %. ING Group notiert im Plus, mit +1,55 %. UniCredit verliert -0,40 %
Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?
Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.