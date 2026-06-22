Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 22.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Amazon
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 1
Performance 1M: -8,63 %
Performance 1M: -8,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Amazon ist gemischt. Langfristig stützen KI-Investitionen, AWS/OpenAI-Partnerschaft und Project Kuiper; Jefferies sieht Buy (Ziel 320 USD). Regulatorischer Druck auf Cloud-Anbieter bleibt Risiko. Technisch drückt der Kurs um ca. 206 EUR, 50-Tage-Linie bei 199,5 EUR; RSI 34. 14‑Tage-Veränderung wird nicht eindeutig genannt. Prime Day könnte Q2 beeinflussen.
Nike (B)
Tagesperformance: -3,07 %
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 2
Performance 1M: +2,47 %
Performance 1M: +2,47 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 3
Performance 1M: +1,13 %
Performance 1M: +1,13 %
McDonald's
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 4
Performance 1M: -0,45 %
Performance 1M: -0,45 %
Amgen
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 5
Performance 1M: +0,99 %
Performance 1M: +0,99 %
Caterpillar
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 6
Performance 1M: +19,12 %
Performance 1M: +19,12 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 7
Performance 1M: +8,48 %
Performance 1M: +8,48 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 8
Performance 1M: +5,68 %
Performance 1M: +5,68 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 9
Performance 1M: -11,20 %
Performance 1M: -11,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Microsoft gemischt: Optimisten verweisen auf solides Ökosystem, hohe Cashflows (FCF) und langfristiges Outperforming durch KI-getriebene Umsatzströme. Skeptiker halten das KI-Angebot für unzureichend und warnen vor möglicher Kursveränderung; vereinzelt wird über Kapitalmaßnahmen diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
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