Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Arm Holdings
Tagesperformance: -7,64 %
Tagesperformance: -7,64 %
Platz 1
Performance 1M: +48,44 %
Performance 1M: +48,44 %
Netflix
Tagesperformance: -7,04 %
Tagesperformance: -7,04 %
Platz 2
Performance 1M: -18,48 %
Performance 1M: -18,48 %
Palantir
Tagesperformance: -6,10 %
Tagesperformance: -6,10 %
Platz 3
Performance 1M: -11,56 %
Performance 1M: -11,56 %
Intel
Tagesperformance: +5,90 %
Tagesperformance: +5,90 %
Platz 4
Performance 1M: +19,70 %
Performance 1M: +19,70 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -5,45 %
Tagesperformance: -5,45 %
Platz 5
Performance 1M: -20,01 %
Performance 1M: -20,01 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,24 %
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 6
Performance 1M: +48,28 %
Performance 1M: +48,28 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,92 %
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 7
Performance 1M: +60,66 %
Performance 1M: +60,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Micron ist gemischt. Kurzfristig wird Aufwärtsdynamik mit Zielen um 1200€ diskutiert, aber es gibt auch skeptische Stimmen, die vor einer Kurskonsolidierung durch Kursmacher warnen. Fundamentale Einschätzungen bleiben: Chipknappheit könnte sich lösen, Margen unter Druck; KI-Nachfrage bleibt Treiber, aber Unsicherheit. Die konkrete 14-Tage-Kursveränderung wurde hier nicht mit einer Zahl genannt.
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 8
Performance 1M: -30,36 %
Performance 1M: -30,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Der aktuelle Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu MicroStrategy (Doing Business Strategy) ist überwiegend skeptisch bis negativ. Beiträge betonen fallende Kurse, unklare Substanz/Fundamentaldaten und Crypto-Exposure als Belastung. Einzelne Vergleiche (Apple/Nasdaq) deuten darauf hin, dass andere Investoren die Outperformance sehen, während MSTR eher hinterherhinkt. Insgesamt besteht Erwartung weiterer Schwäche. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird als fallend beschrieben; konkrete Prozentzahl ist nicht angegeben.
Dexcom
Tagesperformance: -4,75 %
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 9
Performance 1M: +3,58 %
Performance 1M: +3,58 %
Lam Research
Tagesperformance: +4,51 %
Tagesperformance: +4,51 %
Platz 10
Performance 1M: +34,24 %
Performance 1M: +34,24 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +4,42 %
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 11
Performance 1M: +42,56 %
Performance 1M: +42,56 %
Alphabet
Tagesperformance: -4,22 %
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 12
Performance 1M: -11,14 %
Performance 1M: -11,14 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -4,18 %
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 13
Performance 1M: -10,40 %
Performance 1M: -10,40 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 14
Performance 1M: -9,33 %
Performance 1M: -9,33 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +3,87 %
Tagesperformance: +3,87 %
Platz 15
Performance 1M: +13,98 %
Performance 1M: +13,98 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,84 %
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 16
Performance 1M: +10,09 %
Performance 1M: +10,09 %
Insmed
Tagesperformance: +3,82 %
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 17
Performance 1M: -11,52 %
Performance 1M: -11,52 %
Amazon
Tagesperformance: -3,76 %
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 18
Performance 1M: -8,63 %
Performance 1M: -8,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Amazon ist gemischt. Langfristig stützen KI-Investitionen, AWS/OpenAI-Partnerschaft und Project Kuiper; Jefferies sieht Buy (Ziel 320 USD). Regulatorischer Druck auf Cloud-Anbieter bleibt Risiko. Technisch drückt der Kurs um ca. 206 EUR, 50-Tage-Linie bei 199,5 EUR; RSI 34. 14‑Tage-Veränderung wird nicht eindeutig genannt. Prime Day könnte Q2 beeinflussen.
Autodesk
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 19
Performance 1M: -21,49 %
Performance 1M: -21,49 %
Broadcom
Tagesperformance: -3,60 %
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 20
Performance 1M: -1,67 %
Performance 1M: -1,67 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -3,45 %
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 21
Performance 1M: -1,75 %
Performance 1M: -1,75 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +3,38 %
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 22
Performance 1M: +1,13 %
Performance 1M: +1,13 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,29 %
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 23
Performance 1M: -14,69 %
Performance 1M: -14,69 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 24
Performance 1M: +15,97 %
Performance 1M: +15,97 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -3,01 %
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 25
Performance 1M: +3,56 %
Performance 1M: +3,56 %
American Electric Power
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 26
Performance 1M: +0,31 %
Performance 1M: +0,31 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 27
Performance 1M: -2,19 %
Performance 1M: -2,19 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,83 %
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 28
Performance 1M: -7,07 %
Performance 1M: -7,07 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 29
Performance 1M: +63,73 %
Performance 1M: +63,73 %
Amgen
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 30
Performance 1M: +0,99 %
Performance 1M: +0,99 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 31
Performance 1M: +7,44 %
Performance 1M: +7,44 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 32
Performance 1M: -13,38 %
Performance 1M: -13,38 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 33
Performance 1M: +25,18 %
Performance 1M: +25,18 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 34
Performance 1M: +4,54 %
Performance 1M: +4,54 %
Intuit
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 35
Performance 1M: -16,53 %
Performance 1M: -16,53 %
Tesla
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 36
Performance 1M: -4,90 %
Performance 1M: -4,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
wallstreet-online: Das Anleger-Sentiment zu Tesla ist regulierungsgetrieben und technisch-sachlich. NHTSA eröffnet Sonderuntersuchung nach Autopilot-Unfall nahe Houston; EU-/Schweden-Bedenken gegen Fahrfunktionen. Debatten um Autopilot/FSD; Befürworter verweisen auf potenzielle Sicherheitsvorteile, Kritiker auf Kosten- und Regulierungsrisiken. Kursentwicklung laut Beitrag 1 zuletzt ca. +1,52%. 14-Tage-Performance nicht explizit genannt.
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 37
Performance 1M: +9,62 %
Performance 1M: +9,62 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 38
Performance 1M: -7,70 %
Performance 1M: -7,70 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 39
Performance 1M: +16,79 %
Performance 1M: +16,79 %
Ferrovial
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 40
Performance 1M: +5,44 %
Performance 1M: +5,44 %
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