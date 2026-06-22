Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 22.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Super Micro Computer
Tagesperformance: +17,78 %
Tagesperformance: +17,78 %
Platz 1
Performance 1M: -8,29 %
Performance 1M: -8,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu SMCI ist gemischt. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen: ca. 62 USD → ca. 27,80 USD; aktuell ca. 32 USD (vorbörslich), volatil, heute +ca. 13%. Gründe: Vorwürfe gegen Einzelpersonen, Reputationsrisiken, Short-Seller-Quote ca. 16,5%. Langfristig Potenzial durch KI-Server-Nachfrage, jedoch Unsicherheit und laufende Untersuchungen.
Coherent
Tagesperformance: +10,85 %
Tagesperformance: +10,85 %
Platz 2
Performance 1M: +3,66 %
Performance 1M: +3,66 %
Corning
Tagesperformance: +8,27 %
Tagesperformance: +8,27 %
Platz 3
Performance 1M: +10,60 %
Performance 1M: +10,60 %
CIENA
Tagesperformance: +7,69 %
Tagesperformance: +7,69 %
Platz 4
Performance 1M: -27,97 %
Performance 1M: -27,97 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +7,09 %
Tagesperformance: +7,09 %
Platz 5
Performance 1M: +12,85 %
Performance 1M: +12,85 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -7,00 %
Tagesperformance: -7,00 %
Platz 6
Performance 1M: -33,60 %
Performance 1M: -33,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Accenture Registered (A)
Im wallstreetONLINE-Forum zu Accenture (A) zeigt sich ein gemischtes Sentiment: Bear-Case betont Booking-Delle, Umsatzwachstum 3–4% und hohe Kundenwechsel-Absicht (71% der Enterprise-Kunden bis 2028). Bull-Case hebt Margin auf ~17%, FCF ~$3,6 Mrd/Quartal, Dividende ca. 4%, ROIC ~25%, Div-CAGR ~13% und M&A-Signal. KI-Kosten-Themen werden kritisch diskutiert. 14-Tage-Kursveränderung: im Text nicht angegeben.
Netflix
Tagesperformance: -6,92 %
Tagesperformance: -6,92 %
Platz 7
Performance 1M: -18,48 %
Performance 1M: -18,48 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +6,86 %
Tagesperformance: +6,86 %
Platz 8
Performance 1M: +21,24 %
Performance 1M: +21,24 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +6,09 %
Tagesperformance: +6,09 %
Platz 9
Performance 1M: -0,10 %
Performance 1M: -0,10 %
Palantir
Tagesperformance: -5,99 %
Tagesperformance: -5,99 %
Platz 10
Performance 1M: -11,56 %
Performance 1M: -11,56 %
Moderna
Tagesperformance: -5,85 %
Tagesperformance: -5,85 %
Platz 11
Performance 1M: +35,65 %
Performance 1M: +35,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein überwiegend positives Sentiment. Moderna wird als gut positioniert gesehen (Pipeline, Zulassungen, mehrere Produkte); fundamentale Chancen verbessern sich. Kurs notierte zuletzt um 60 USD und sprang in 14 Tagen auf ca. 68 USD (+ca. 13%). Bewertungsniveau gegenüber BioNTech attraktiv; Analystenzielerhöhungen sind im Gespräch, weitere Katalysatoren werden erwartet.
Intel
Tagesperformance: +5,77 %
Tagesperformance: +5,77 %
Platz 12
Performance 1M: +19,70 %
Performance 1M: +19,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
wallstreetONLINE-Forum meldet ein gemischtes Intel-Sentiment: Kurs seit April aufwärts, danach Konsolidierung in der zentralen Handelsspanne (LYNX). Positive Signale: 18A-Fertigung, IT-Verbesserungen, Apple-Partnerschaft. Gleichzeitig wird KE-Spekulation diskutiert, Quelle teils fraglich. 14-Tage-Performance wird nicht genannt. Insgesamt vorsichtig optimistisch, sachlich.
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -5,73 %
Tagesperformance: -5,73 %
Platz 13
Performance 1M: -16,22 %
Performance 1M: -16,22 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,55 %
Tagesperformance: +5,55 %
Platz 14
Performance 1M: +8,55 %
Performance 1M: +8,55 %
AbbVie
Tagesperformance: +5,54 %
Tagesperformance: +5,54 %
Platz 15
Performance 1M: +9,72 %
Performance 1M: +9,72 %
Incyte
Tagesperformance: +5,52 %
Tagesperformance: +5,52 %
Platz 16
Performance 1M: +2,31 %
Performance 1M: +2,31 %
Verisign
Tagesperformance: -5,43 %
Tagesperformance: -5,43 %
Platz 17
Performance 1M: -18,68 %
Performance 1M: -18,68 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,35 %
Tagesperformance: +5,35 %
Platz 18
Performance 1M: +48,28 %
Performance 1M: +48,28 %
Centene
Tagesperformance: +4,97 %
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 19
Performance 1M: +6,77 %
Performance 1M: +6,77 %
Gen Digital
Tagesperformance: -4,92 %
Tagesperformance: -4,92 %
Platz 20
Performance 1M: -8,53 %
Performance 1M: -8,53 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: +4,89 %
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 21
Performance 1M: -1,92 %
Performance 1M: -1,92 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: -4,89 %
Tagesperformance: -4,89 %
Platz 22
Performance 1M: -23,18 %
Performance 1M: -23,18 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +4,86 %
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 23
Performance 1M: -12,75 %
Performance 1M: -12,75 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,85 %
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 24
Performance 1M: +60,66 %
Performance 1M: +60,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Micron ist gemischt. Kurzfristig wird Aufwärtsdynamik mit Zielen um 1200€ diskutiert, aber es gibt auch skeptische Stimmen, die vor einer Kurskonsolidierung durch Kursmacher warnen. Fundamentale Einschätzungen bleiben: Chipknappheit könnte sich lösen, Margen unter Druck; KI-Nachfrage bleibt Treiber, aber Unsicherheit. Die konkrete 14-Tage-Kursveränderung wurde hier nicht mit einer Zahl genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Quanta Services
Tagesperformance: +4,84 %
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 25
Performance 1M: -1,37 %
Performance 1M: -1,37 %
Clorox
Tagesperformance: -4,66 %
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 26
Performance 1M: +1,70 %
Performance 1M: +1,70 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -4,62 %
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 27
Performance 1M: -20,01 %
Performance 1M: -20,01 %
Lam Research
Tagesperformance: +4,62 %
Tagesperformance: +4,62 %
Platz 28
Performance 1M: +34,24 %
Performance 1M: +34,24 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: -4,61 %
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 29
Performance 1M: -21,98 %
Performance 1M: -21,98 %
Dexcom
Tagesperformance: -4,44 %
Tagesperformance: -4,44 %
Platz 30
Performance 1M: +3,58 %
Performance 1M: +3,58 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: -4,42 %
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 31
Performance 1M: -5,16 %
Performance 1M: -5,16 %
Alphabet
Tagesperformance: -4,42 %
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 32
Performance 1M: -11,14 %
Performance 1M: -11,14 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +4,42 %
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 33
Performance 1M: +42,56 %
Performance 1M: +42,56 %
Williams Companies
Tagesperformance: +4,38 %
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 34
Performance 1M: -3,99 %
Performance 1M: -3,99 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 35
Performance 1M: -10,40 %
Performance 1M: -10,40 %
Oracle
Tagesperformance: -4,31 %
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 36
Performance 1M: -3,76 %
Performance 1M: -3,76 %
ServiceNow
Tagesperformance: -4,12 %
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 37
Performance 1M: -9,52 %
Performance 1M: -9,52 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: -4,07 %
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 38
Performance 1M: +0,18 %
Performance 1M: +0,18 %
Amazon
Tagesperformance: -3,82 %
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 39
Performance 1M: -8,63 %
Performance 1M: -8,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Amazon ist gemischt. Langfristig stützen KI-Investitionen, AWS/OpenAI-Partnerschaft und Project Kuiper; Jefferies sieht Buy (Ziel 320 USD). Regulatorischer Druck auf Cloud-Anbieter bleibt Risiko. Technisch drückt der Kurs um ca. 206 EUR, 50-Tage-Linie bei 199,5 EUR; RSI 34. 14‑Tage-Veränderung wird nicht eindeutig genannt. Prime Day könnte Q2 beeinflussen.
Insulet
Tagesperformance: -3,65 %
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 40
Performance 1M: -6,07 %
Performance 1M: -6,07 %
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