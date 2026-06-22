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    Dritter Verlusttag in Folge

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    SpaceX auf Talfahrt: Aktie rauscht 16 Prozent in die Tiefe

    Der IPO-Hype ist vorerst verpufft, die SpaceX-Aktie auf Talfahrt. Gleichzeitig schließt Musk den nächsten Milliarden-Deal im KI-Geschäft.

    Dritter Verlusttag in Folge - SpaceX auf Talfahrt: Aktie rauscht 16 Prozent in die Tiefe
    Foto: Samuel Boivin - NurPhoto

    Der Rausch nach dem Börsengang ist verflogen. SpaceX-Aktien haben am Montag rund 14 Prozent verloren, nachdem sie in den ersten beiden Handelstagen nach dem Rekord-IPO am 12. Juni noch durch die Decke gegangen waren. Am vergangenen Dienstag hatten die Papiere ein Rekordhoch bei 225 US-Dollar erreicht und waren bis auf 2,94 Billionen US-Dollar Börsenwert geschossen.

    Zwischenzeitlich war die Bewertung von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern über jene von Amazon und Microsoft geschossen. Der Ausgabepreis hatte bei 135 US-Dollar gelegen.

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    Seit dem IPO zeigte sich das Unternehmen äußerst umtriebig und machte unter anderem die Übernahme des Coding Start-Ups Cursor für stolze 60 Milliarden US-Dollar fest. 

    Gleichzeitig mit dem Kurscrash am Montag schloss SpaceX einen Rechenkapazitäts-Vertrag mit dem KI-Startup Reflection AI. Das Unternehmen bekommt Zugang zu modernsten Nvidia-Chips aus dem Colossus-Rechenzentrum, das SpaceX teilweise für den eigenen Chatbot Grok betreibt. Ab Juli 2026 zahlt Reflection monatlich 150 Millionen US-Dollar – über die Laufzeit bis 2029 käme das auf einen Gesamtwert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar.

    Momentan allerdings schreibt der Rekord-Börsenneuling noch Verluste. Im vergangenen Jahr stand ein Verlust von fast 5 Milliarden US-Dollar zu Buche, im ersten Quartal 2026 nochmals über 4 Milliarden. Bullish gestimmte Anleger wetten darauf, dass Musk langfristig liefert. Immerhin: Parallel zum Kursrutsch meldete SpaceX liquide Mittel von knapp 101 Milliarden US-Dollar.

    SpaceX ist längst nicht mehr nur eine Raketen-Story. KI-Infrastruktur entwickelt sich zum eigenständigen Geschäftsfeld. Ob das die aktuelle Bewertung rechtfertigt, bleibt offen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,71 % und einem Kurs von 135,3EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 21:49 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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