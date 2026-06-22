SpaceX auf Talfahrt: Aktie rauscht 16 Prozent in die Tiefe

Zwischenzeitlich war die Bewertung von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern über jene von Amazon und Microsoft geschossen. Der Ausgabepreis hatte bei 135 US-Dollar gelegen.

Der Rausch nach dem Börsengang ist verflogen. SpaceX-Aktien haben am Montag rund 14 Prozent verloren, nachdem sie in den ersten beiden Handelstagen nach dem Rekord-IPO am 12. Juni noch durch die Decke gegangen waren. Am vergangenen Dienstag hatten die Papiere ein Rekordhoch bei 225 US-Dollar erreicht und waren bis auf 2,94 Billionen US-Dollar Börsenwert geschossen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

-13,71 % -6,91 % -15,43 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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Seit dem IPO zeigte sich das Unternehmen äußerst umtriebig und machte unter anderem die Übernahme des Coding Start-Ups Cursor für stolze 60 Milliarden US-Dollar fest.

Gleichzeitig mit dem Kurscrash am Montag schloss SpaceX einen Rechenkapazitäts-Vertrag mit dem KI-Startup Reflection AI. Das Unternehmen bekommt Zugang zu modernsten Nvidia-Chips aus dem Colossus-Rechenzentrum, das SpaceX teilweise für den eigenen Chatbot Grok betreibt. Ab Juli 2026 zahlt Reflection monatlich 150 Millionen US-Dollar – über die Laufzeit bis 2029 käme das auf einen Gesamtwert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar.

Momentan allerdings schreibt der Rekord-Börsenneuling noch Verluste. Im vergangenen Jahr stand ein Verlust von fast 5 Milliarden US-Dollar zu Buche, im ersten Quartal 2026 nochmals über 4 Milliarden. Bullish gestimmte Anleger wetten darauf, dass Musk langfristig liefert. Immerhin: Parallel zum Kursrutsch meldete SpaceX liquide Mittel von knapp 101 Milliarden US-Dollar.

SpaceX ist längst nicht mehr nur eine Raketen-Story. KI-Infrastruktur entwickelt sich zum eigenständigen Geschäftsfeld. Ob das die aktuelle Bewertung rechtfertigt, bleibt offen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,71 % und einem Kurs von 135,3EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 21:49 Uhr) gehandelt.





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