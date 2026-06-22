Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,67 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie die Barreserven insgesamt 10,7 Milliarden US-Dollar betragen

Bitmine hat in nur 11 Monaten bereits 94 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt.

Bitmine verfügt über 4.718.677 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.733 US-Dollar pro ETH einem Wert von 8,2 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile an Eightco (NASDAQ: ORBS) im Wert von 104 Millionen US-Dollar. Eightco ist mittlerweile eine der weltweit einzigen börsennotierten Aktien, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 10,7 Milliarden US-Dollar, darunter 5,67 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 601 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen als langfristige Anlagen liegt, gab heute bekannt, dass sich der Gesamtwert der Bitmine-Kryptowährungen, der Barmittel und marktfähigen Wertpapiere sowie der „Moonshots"-Bestände auf insgesamt 10,7 Milliarden US-Dollar beläuft.

Mit Stand vom 21. Juni 2026, 15:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.672.956 ETH zu einem Kurs von 1.733 US-Dollar pro ETH zusammen (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 205 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 104 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 601 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,7 % des ETH-Gesamtangebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.