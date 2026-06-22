Lam Research Aktie klettert deutlich - 22.06.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,43 % konnte die Lam Research Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Lam Research Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +80,22 %.

Allein seit letzter Woche ist die Lam Research Aktie damit um +9,06 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,95 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Lam Research +140,17 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

Lam Research Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,06 % 1 Monat +36,95 % 3 Monate +80,22 % 1 Jahr +357,72 %

Informationen zur Lam Research Aktie

Stand: 22.06.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 439,08 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 22.06.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 22.06.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.