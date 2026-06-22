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    Besonders beachtet!

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    Lam Research Aktie klettert deutlich - 22.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lam Research Aktie bisher um +7,43 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lam Research Aktie.

    Besonders beachtet! - Lam Research Aktie klettert deutlich - 22.06.2026
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.

    Lam Research Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.06.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,43 % konnte die Lam Research Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Lam Research Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +80,22 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Lam Research Aktie damit um +9,06 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,95 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Lam Research +140,17 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

    Lam Research Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,06 %
    1 Monat +36,95 %
    3 Monate +80,22 %
    1 Jahr +357,72 %
    Stand: 22.06.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Lam Research Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 439,08 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 22.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 22.06.2026 im S&P 500.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 22.06.2026 im US Tech 100.

    Börsen Update USA - 22.06. - Dow Jones stark +0,47 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lam Research

    +5,39 %
    +7,39 %
    +35,02 %
    +84,58 %
    +356,12 %
    +584,45 %
    +566,25 %
    +4.771,18 %
    +15.638,96 %
    ISIN:US5128073062WKN:A40L1V
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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