ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Dow steigt etwas weiter - Nasdaq 100 gibt nach
- Dow Jones leicht im Plus gestützt von Ölpreisen
- Halbleiter rasant mit Intel und Micron als Treiber
- SpaceX sinkt stark wegen Bewertung und Kapitalbedarf
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt längeren Wochenende hat der Dow Jones Industrial am Montag nur mit Mühe etwas weiter zugelegt. Gestützt wurde der Leitindex von den Ölpreisen, die im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs erneut sanken. Technologiewerte verzeichneten hingegen teils deutliche Verluste. Auf die Stimmung drückte eine nachlassende Begeisterung der Anleger für das Thema Künstliche Intelligenz.
Der Dow stieg am Ende um 0,29 Prozent auf 51.712,71 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel hingegen um 0,37 Prozent auf 7.472,79 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,19 Prozent auf 30.347,08 Punkte nach unten.
Aus Branchensicht war gleichwohl der konjunktursensible Halbleitersektor weiter gefragt. So erreichten die Aktien von Intel erneut einen Höchststand. Am Ende zogen sie um gut 5 Prozent an und bauten damit das Plus alleine in diesem Jahr auf 282 Prozent aus. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Kurs in etwa versiebenfacht.
Für den Branchenkollegen Micron ging es um fast 7 Prozent nach oben. Das Unternehmen, dessen Börsenwert nach einer Rally von knapp 900 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten auf fast 1,4 Billionen Dollar geklettert ist, legt am Mittwoch nach Börsenschluss die Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. In Asien war der Chipsektor zu Wochenbeginn ebenfalls gefragt.
Derweil setzte sich der Sinkflug der Aktien von Börsenneuling SpaceX fort. Mit einem Minus von mehr als 16 Prozent verzeichneten sie ihren dritten Verlusttag in Folge. Die ersten drei Handelstage davor hatten sie noch fulminant zugelegt, was dem Raumfahrt- und KI-Konzern von Tesla-Chef Elon Musk mit einer Marktkapitalisierung von fast drei Billionen Euro zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt beschert hatte.
Börsianer begründeten die nachlassende Euphorie über den Börsengang von SpaceX nicht nur mit der hohen Bewertung der Aktien, sondern auch mit dem sehr hohen Kapitalbedarf des Unternehmens. Erst am Montag hatte SpaceX Anleihen begeben, um die Ambitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz stemmen zu können.
Auch andere große Tech-Unternehmen, die viel Geld in KI stecken - die sogenannten Hyperscaler - wurden abgestraft. So fielen die Papiere von Amazon am Dow-Ende um 4,8 Prozent. Microsoft büßten 3,2 Prozent ein.
Für die Anteilsscheine der Google-Mutter Alphabet ging es um fünf Prozent nach unten. Die Titel litten zudem unter einer Personalie: John Jumper, Vizepräsident von Google DeepMind, wechselt zum Wettbewerber Anthropic. Jumper hatte 2024 für seine Arbeit im KI-Bereich den Nobelpreis für Chemie 2024 erhalten.
"Das Problem, das am meisten ins Auge fällt, ist die Tatsache, dass die Hyperscaler trotz ihrer kolossalen Ausgaben für KI weiterhin eine extrem niedrige Kapitalrendite erzielen", sagte Matt Maley von der Investmentfirma Miller Tabak. Eine weitere große Sorge betreffe das Phänomen der "kreisförmigen Investitionen", bei denen Konzerne ineinander investieren und sich gleichzeitig verpflichten, die Produkte des jeweils anderen zu kaufen.
Für deutlichere Kursausschläge sorgten zu Wochenbeginn Übernahmen. Die Anteilseigner von Apogee Therapeutics etwa konnten sich über einen Kurssprung von rund 47 Prozent auf fast 133 US-Dollar freuen. Das Biotech-Unternehmen soll vom deutlich größeren Konkurrenten Abbvie für 135,11 Dollar je Aktie oder insgesamt fast 11 Milliarden Dollar geschluckt werden, der damit sein Portfolio mit entzündungshemmenden Medikamenten stärkt. Die Abbvie-Titel gewannen gut 6 Prozent./la/stw
--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 204,1 auf Lang & Schwarz (22. Juni 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -8,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,34 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,01 Bil..
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Naja, darum hat der Threadbesitzer ja über die Jahre ein Depot errichtet welches sich durch eine extrem entspannte Entnahmephase auszeichnet. Entnommen werden in erster Linie Dividenden, weitestgehend unabhängig von irgendwelchen Marktturbulenzen. Ähnlich wie bei einer vermieteten Immobilie ist der Wert bei so einer Strategie ja zweitrangig, so lange der cashflow einigermaßen stabil ist. Ich habe mal die KI gefragt wie sich das während er Weltwirtschaftskrise 1929 verhielt:
Einkaufsliste..
Stellt man die einmal graphisch da (und sammelt alles was kleiner als 1% hat unter „others“), sieht man, dass Deutschland hier gar nicht auftaucht. Es fehlen auch Russland, China und Indien – die hatte ich schon im Screener aussortiert.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20260621095224-01.png
Die Länderverteilung ist interessant. Wie zu erwarten liegen die USA auf dem ersten Platz, gefolgt von „others“ und Japan. Dann kommt direkt Taiwan, dann Canada und Great Britain. Zumindest Taiwan hätte ich nicht auf Platz 3 erwartet.
Schauen wir uns dann einmal das „Gewinner“ und „Verlierer“ Diagramm an
Man sieht im Gewinner-Bereich ganz oben rechts ausschliesslich asiatische Werte, Taiwan, Japan und Korea. Betrachtet man den gesamten Gewinner-Quadranten – also der Bereich, bei dem sowohl mittel- als auch kurzfirstige Peformance den jeweiligen Median übertrifft - hat es dann auch ein paar westliche Werte. Ich hab jetzt die Linien mal weggelassen, weil man den Text ohnehin schwer lesen kann. Eine Korrelation zu ROIC kann ich in dieser Darstellung nicht erkennen.
Schaut man sich nun die Rendite verteilung (Total Return über 5Y) an, sieht man, dass es überhaupt keine negativen Renditen gibt. Das fand ich beeindruckend…
Und schauen wir einmal nach den vertretenen Sektoren, dann dominiert Öl, Semiconductor und Metals/Mining… das hätten wir auch so erwartet.
Diese Sektoren sind aber ein klein wenig ‚heiss‘ gelaufen..
Ich kann jetzt nicht alle 500 Werte der Liste posten und ich bin auch noch mit der Auswertung nicht ganz durch… aber ich hätte mal mit „Machinery“ gestartet.
Das Wort zum Sonntag zum Nachdenken heute von Thierry Borgeat;
Meinung
Was haben Sie sich nur gedacht?
Die Hälfte des S&P 500 konzentriert sich inzwischen auf Aktien, die mehr als das Zehnfache ihres Umsatzes kosten. Was passiert von hier aus? Die Geschichte liefert Hinweise. Dieser Beitrag ist keine Prognose, sondern eine Übung in Arithmetik. Und Arithmetik kennt keine Gefühle.