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    Supermicro liefert den NVIDIA Vera Rubin NVL4 End-to-End-DCBBS-Blueprint mit nativer FP64-Leistung für konvergierte HPC- und KI-Infrastrukturen

    Supermicro liefert den NVIDIA Vera Rubin NVL4 End-to-End-DCBBS-Blueprint mit nativer FP64-Leistung für konvergierte HPC- und KI-Infrastrukturen
    Foto: 390780231
    • Die Komplettlösung umfasst bis zu 1.152 NVIDIA Rubin-GPUs und 576 NVIDIA Vera-CPUs in flüssigkeitsgekühlten Racks – die skalierbare 3,2-MW-Einheit bietet Leistung der nächsten Generation für KI-Workloads und FP64-Simulationen und lässt sich auf Forschungscluster beliebiger Größe skalieren.
    • DLC-2 Direct Liquid Cooling unterstützt 362 kW pro Rack mit 3 In-Row-CDUs pro skalierbarer Einheit sowie Kühlplatten, Verteiler und dem Kühlmittel SMC PG25-A mit extrem hoher elektrischer Impedanz.
    • Die End-to-End-Lösung beschleunigt den Aufbau von KI- und HPC-Infrastrukturen für die wissenschaftliche Forschung – angefangen bei der Projektplanung und Standortbegutachtung über die Fertigung und Prüfung bis hin zur Inbetriebnahme vor Ort.

    SAN JOSE, Kalifornien, und HAMBURG, Deutschland, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen KI, Unternehmensanwendungen, Speicher und 5G/Edge, stellt den „Data Center Building Block Solutions (DCBBS)"-Blueprint für HPC auf Basis der NVIDIA Vera Rubin NVL4-Plattform vor, der auf der ISC 2026 angekündigt wurde. In Anlehnung an die von Supermicro auf der Computex vorgestellten DCBBS-Blueprints für NVIDIA Vera Rubin NVL72 und NVIDIA HGX Rubin NVL8 wendet der Blueprint für HPC und KI dieselbe End-to-End-Methodik auf den wissenschaftlichen Rechenbereich an. Der Blueprint basiert auf den DCBBS-Lösungen von Supermicro, die die erforderliche Rechenleistung, Netzwerkinfrastruktur, fortschrittliche Flüssigkeitskühlung, Stromverteilung und Standortinfrastruktur bereitstellen. Die Umsetzung erfolgt durch ein Team von Supermicro-DCBBS-Experten, um die Inbetriebnahme für Forschungseinrichtungen und Supercomputing-Zentren zu beschleunigen.

    NVIDIA Vera Rubin NVL4

    „Wissenschaftliche Entdeckungen wurden schon immer von den Werkzeugen vorangetrieben, die den Forschern zur Verfügung stehen, und KI ist mittlerweile zu einem wesentlichen Bestandteil des Forschungsprozesses geworden", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Die Institutionen, die den Ausbau der Infrastruktur vorantreiben, werden die nächste Generation bahnbrechender Innovationen anführen. Mit unseren DCBBS-Blueprints für NVIDIA Vera Rubin NVL4 können Forschungseinrichtungen HPC- und KI-Infrastrukturen in beliebiger Größenordnung sicher bereitstellen, da sie wissen, dass diese auf der bewährten Erfahrung von Supermicro beim Aufbau einiger der weltweit größten flüssigkeitsgekühlten Cluster basieren."

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