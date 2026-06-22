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    Pistorius warnt vor Zerstörung des Zusammenhalts

    Für Sie zusammengefasst
    • Pistorius warnt vor gesellschaftlicher Spaltung
    • Verteidigung ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe
    • In Finnland sind 16 Prozent Reservisten und Schutzräume
    Pistorius warnt vor Zerstörung des Zusammenhalts
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius warnt vor einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft in Deutschland. "Ich bin fest davon überzeugt: In einem Land, in dem gesellschaftlicher Zusammenhalt zerstört wird, in dem Polarisierung um sich greift, gibt es keine Sicherheit. Weder nach innen noch nach außen", sagte der SPD-Politiker in Berlin.

    Pistorius sprach in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture. Schmidt war einer der Amtsvorgänger von Pistorius und wurde später Kanzler. Pistorius sagte, er sei ein Grund dafür gewesen, dass er selbst als Jugendlicher vor exakt 50 Jahren in die SPD eingetreten sei.

    Wenn sich keiner für das große Ganze oder für den anderen interessiere oder engagiere, werde es auch keine gemeinsame erfolgreiche Anstrengung für Sicherheit geben, sagte Pistorius.

    Er warnte zugleich: "Wer heute Verantwortung trägt, darf Probleme nicht einfach vertagen. Nicht bei der Rente, nicht bei der Infrastruktur, nicht beim Klimaschutz, nicht bei der Bildung und natürlich auch nicht bei der Sicherheit. Nur wenn wir heute dafür sorgen, werden wir morgen auch in Sicherheit leben können."

    Pistorius verweist auf die Ukraine und Skandinavien

    Die Fähigkeit zur Verteidigung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ein Land werde nicht allein durch seine Streitkräfte verteidigungsfähig. "Ein Land wird verteidigungsfähig, wenn Verwaltung, Wirtschaft und die Menschen in diesem Land widerstandsfähig sind", sagte er. Ein Blick in die Ukraine zeige das eindrücklich.

    Er verwies auch auf die Lage in Nordeuropa. So gebe es in Finnland bei einer Bevölkerung von etwa 5,5 Millionen Einwohnern etwa 900.000 Reservisten. "Das sind 16 Prozent der Bevölkerung. Zum Vergleich: Bei uns sind es aktuell gerade mal 1 Prozent", sagte er. Und fast 80 Prozent der Bevölkerung könnten sich vorstellen, ihr Land zu verteidigen. In Finnland böten zudem rund 55.000 Schutzräume und unterirdische Bunkeranlagen etwa 85 Prozent der Bevölkerung Schutz, ein Wert, der in Deutschland nie erreicht werde./cn/DP/stw







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