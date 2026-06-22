JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes vor den anstehenden Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den französischen Luxusgüterkonzern leicht reduziert, schrieb Chiara Battistini in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Insgesamt gehörten die Aktien zwar nach wie vor zu den hochwertigsten Papieren des Sektors. Allerdings fehlten derzeit starke Kurstreiber. So falle das Umsatzwachstum ohne Preisanpassungen verhalten aus, und es bestehe Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts einer erneuten Beschleunigung positiver Gewinnrevisionen./rob/la/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 14:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,20 % und einem Kurs von 1.631EUR auf Lang & Schwarz (22. Juni 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2000

Kursziel alt: 2000

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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