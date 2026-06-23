Heute im Fokus: FedEx, Delivery Hero, Porsche AG, Easyjet und Stratec

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Konjunkturdaten

02:30 Uhr, Japan: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)

08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 6/26

08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 6/26

09:15 Uhr, Frankreich: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 4/26

10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)

14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 Uhr, USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich)

15:45 Uhr, USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 23.06.2026 Zeit Land Relev. Termin 09:15 FRA HCOB Composite PMI 09:15 FRA HCOB Services PMI 09:15 FRA HCOB Manufacturing PMI 09:30 DEU HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Services PMI 09:30 DEU HCOB Manufacturing PMI 10:00 EUR HCOB Services PMI 10:00 EUR ECB's Escrivá speech 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:00 EUR HCOB Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Composite PMI 10:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 10:30 GBR S&P Global Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Services PMI 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 15:00 CAN BoC-Gouverneur Macklem spricht 15:15 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 15:45 USA S&P Global Services PMI 15:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 15:45 USA S&P Global Composite PMI 15:55 GBR BoE-Mitglied Taylor spricht 15:55 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 19:30 GBR BoE-Mitglied Dhingra spricht



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