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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute im Fokus: FedEx, Delivery Hero, Porsche AG, Easyjet und Stratec

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus: FedEx, Delivery Hero, Porsche AG, Easyjet und Stratec
    Foto: Kevin Wolf - FR33460 AP

    Unternehmenstermine

    06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Q3-Zahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Bijou Brigitte, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Hauptversammlung
    13:00 Uhr, Deutschland: Stratec, Hauptversammlung
    22:00 Uhr, USA: FedEx, Q4-Zahlen

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    02:30 Uhr, Japan: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
    08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 6/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 6/26
    09:15 Uhr, Frankreich: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
    09:30 Uhr, Deutschland: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 4/26
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
    14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 Uhr, USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich)
    15:45 Uhr, USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 23.06.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    09:15FrankreichFRAHCOB Composite PMI
    09:15FrankreichFRAHCOB Services PMI
    09:15FrankreichFRAHCOB Manufacturing PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURECB's Escrivá speech
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Manufacturing PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Composite PMI
    10:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Manufacturing PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Services PMI
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    15:00KanadaCANBoC-Gouverneur Macklem spricht
    15:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    15:45USAUSAS&P Global Services PMI
    15:45USAUSAS&P Global Manufacturing PMI
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    15:55GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Taylor spricht
    15:55Euro ZoneEUREZB-Mitglied Vujcic spricht
    19:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Dhingra spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    17:00 WebinarWH SelfInvest: Daytrading Marktanalyse mit Level of Interest
    18:30 WebinarHSBC: Summer Sale - Aktie mit Rabatt als Zertifikat
    24.06. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

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