Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: FedEx, Delivery Hero, Porsche AG, Easyjet und Stratec
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Q3-Zahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Bijou Brigitte, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Hauptversammlung
13:00 Uhr, Deutschland: Stratec, Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: FedEx, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, Japan: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 6/26
08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 6/26
09:15 Uhr, Frankreich: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 Uhr, Deutschland: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 4/26
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 Uhr, USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich)
15:45 Uhr, USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 23.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 09:15 FRA HCOB Composite PMI 09:15 FRA HCOB Services PMI 09:15 FRA HCOB Manufacturing PMI 09:30 DEU HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Services PMI 09:30 DEU HCOB Manufacturing PMI 10:00 EUR HCOB Services PMI 10:00 EUR ECB's Escrivá speech 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:00 EUR HCOB Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Composite PMI 10:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 10:30 GBR S&P Global Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Services PMI 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 15:00 CAN BoC-Gouverneur Macklem spricht 15:15 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 15:45 USA S&P Global Services PMI 15:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 15:45 USA S&P Global Composite PMI 15:55 GBR BoE-Mitglied Taylor spricht 15:55 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 19:30 GBR BoE-Mitglied Dhingra spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|17:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Daytrading Marktanalyse mit Level of Interest
|18:30
|Webinar
|HSBC: Summer Sale - Aktie mit Rabatt als Zertifikat
|24.06. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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